Futebol Internacional Luis Enrique celebra reencontro do PSG com fascinante Chelsea, mas descarta clima de revanche Duelos das oitavas de final da Champions League entre as equipes ocorrem nas semanas de 10 e 17 de março

A derrota na final do Mundial de Clubes por 3 a 0 diante do Chelsea ainda não foi bem digerida pelo técnico Luis Enrique, no Paris Saint-Germain. O sorteio das oitavas de final da Champions League recolocou os ingleses no caminho do atual campeão e o treinador espanhol, mesmo descartando um clima de revanche, celebrou ter o algoz pela frente.

Os duelos do mata-mata da Champions acontecem nas semanas de 10 e 17 de março, com o primeiro confronto no Parque dos Príncipes, em Paris, e a definição da vaga em Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra.

Em defesa do título, o técnico do PSG garantiu que o problema na Champions será para quem "tiver de enfrentar" sua equipe. Na final do Mundial, nos Estados Unidos, contudo, o PSG era grande favorito e levou um sonoro 3 a 0. No fim, O treinador até invadiu o gramado e empurrou o brasileiro João Pedro ao chão.

"O Chelsea é um adversário fascinante, como sempre, e estou muito feliz de enfrentá-lo. Será fascinante jogar contra um time inglês, mas não há nenhum sentimento de revanche, pois são competições diferentes", afirmou Luis Enrique.

"Este sorteio representa o nosso caminho e estamos acostumados com ele. Somos os atuais campeões e os problemas são principalmente para os outros times. Gostamos de estar no sorteio e isso mostra que nos classificamos", continuou.

A demonstração de confiança do espanhol vem pela campanha da edição passada. "Agora é diferente do ano passado, quando ninguém achava que poderíamos ganhar a Champions League. Hoje, todos sabem que podemos vencer a competição, mas para isso, precisamos melhorar o nosso desempenho e estamos cientes disso. O que vimos (nas últimas partidas) é positivo e temos de nos adaptar às diferentes circunstâncias que enfrentamos."

Luis Enrique ainda destacou o poder de superação de seus comandados antes dos embates com o Chelsea. "Durante a temporada, mostramos muitas vezes do que nossa equipe é capaz. Jogamos muitas boas partidas, estatisticamente estamos até melhores em certos aspectos do nosso jogo e estou feliz com a forma como nos preparamos e com o nosso desempenho. A equipe está demonstrando sua capacidade de superar situações e problemas difíceis."

