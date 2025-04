A- A+

FUTEBOL Luis Enrique, do PSG, admite não conhecer o futebol brasileiro, mas diz que analisará Botafogo Botafogo e Paris Saint-Germain vão se enfrentar na 2ª rodada do Mundial de Clubes da Fifa

O técnico Luis Enrique, do Paris Saint-Germain, foi sincero na coletiva de imprensa, realizada nesta sexta-feira, antes do confronto contra o Angers, pelo Campeonato Francês. Ao ser questionado sobre o Mundial de Clubes da Fifa, o comandante de 54 anos admitiu que não conhece o futebol brasileiro, mas disse que analisará Botafogo 'de perto'.

O Botafogo é um dos adversários do PSG na competição da Fifa, que será disputada entre 15 junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. Os dois times estão no grupo B do torneio, ao lado de Seattle Sounders, dos Estados Unidos, e Atlético de Madrid, da Espanha.







— Não conheço o futebol brasileiro em detalhes, é verdade, mas é evidente que os melhores jogadores do Brasil também são os melhores nos clubes, especialmente aqui na Europa. O Mundial de Clubes vai mostrar quem é o melhor do mundo. Na Europa, temos sorte porque conseguimos atrair e trazer jogadores de todos os continentes, da África, da América do Sul e assim por diante. Mas o que é certo é que passarei a conhecer mais e acompanharei o Botafogo de perto — afirma Luis Enrique em coletiva de imprensa.

Essa não é a primeira vez que Luis Enrique fala sobre o Botafogo durante sua entrevista coletiva. No ano passado, antes mesmo da definição dos grupos, o treinador garantiu que o clube francês enfrentaria o time alvinegro na competição.

— Acho que vai ser uma competição muito atrativa, sem nenhuma dúvida, para todos os clubes envolvidos. Essa possibilidade de um mundial de clube vai ser apaixonante. Me diga qual é o melhor clube brasileiro na competição. Botafogo é quem vamos pegar, não se preocupe. PSG x Botafogo é certo. Posso garantir — disse Luis Enrique, em dezembro do ano passado.

Botafogo e Paris Saint-Germain vão se enfrentar na 2ª rodada da competição, no estádio Rose Bowl, em Pasadena, subúrbio de Los Angeles, Califórnia. A partida está marcada para o dia 19 de junho, às 22h (de Brasília).

Veja também