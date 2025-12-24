A- A+

Xadrez Luís Paulo Supi conquista o tricampeonato brasileiro de xadrez e vaga olímpica Alexandr Fier terminou como vice-campeão brasileiro, com 8,5 pontos, enquanto Diego Di Berardino ficou em terceiro, com 8 pontos

Com uma campanha consistente, somando sete vitórias e quatro empates, o Grande Mestre Luís Paulo Supi conquistou 9 pontos e garantiu o tricampeonato do Brasileiro Absoluto de Xadrez, além da vaga para a seleção olímpica de 2026.

A disputa foi realizada em sete dias, com 11 rodadas, no salão de eventos do Timbó Park Hotel, em Santa Catarina.

A definição do título seguiu aberta até a última rodada. O Grande Mestre Alexandr Fier terminou como vice-campeão brasileiro, com 8,5 pontos, enquanto o Mestre Internacional Diego Di Berardino ficou em terceiro, com 8 pontos.

Com a medalha de bronze, Diego assegurou uma vaga na seleção brasileira que disputará a Olimpíada de Xadrez de 2026, no Uzbequistão. Fier já estava classificado.

No final, Supi celebrou a conquista e destacou o nível elevado da competição.

“Após 11 partidas muito difíceis, conquistei mais uma vez o título mais importante do calendário brasileiro. Sigo me aproximando dos 2600 pontos de rating, atualmente com 2576, e garanti minha quinta classificação consecutiva para a equipe olímpica, que disputará a Olimpíada no Uzbequistão no próximo ano”, disse.

O enxadrista é natural de São Paulo, tem 29 anos, e ficou internacionalmente conhecido por derrotar o campeão mundial Magnus Carlsen em uma partida de blitz realizada no site Chess.com, em 6 de maio de 2020.

A competição ainda contou com boas atuações dos Mestres Internacionais Roberto Molina e Lucas Cardoso, que terminaram na quarta e quinta posições, respectivamente. O Grande Mestre André Diamant fechou o torneio na sexta colocação.

O presidente da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), Máximo Igor Macedo, parabenizou os competidores e a Federação Catarinense de Xadrez pela organização do campeonato.

“Parabenizo o GM Luís Paulo Supi pelo tricampeonato brasileiro e pela vaga olímpica. Foi um Campeonato Brasileiro muito equilibrado, decidido apenas na última rodada, mostrando a força do nosso xadrez. Também cumprimento o GM Alexandr Fier, o MI Diego Di Berardino e o MI Roberto Molina, que garantiram classificação para a equipe brasileira na Olimpíada de 2026 e finalizo parabenizando à Federação Catarinense e à organização em Timbó pela condução do evento”, destacou Igor.

