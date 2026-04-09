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NARRADOR Luis Roberto agradece pela 'avalanche de amor' após divulgar afastamento de transmissões Narrador foi diagnosticado com neoplasia localizada na região cervical e ficará de fora da cobertura da Copa do Mundo

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O narrador esportivo Luis Roberto se pronunciou nas redes sociais após o anúncio do afastamento das transmissões da TV Globo para tratamento de uma neoplasia localizada na região cervical. Na publicação, ele agradeceu a "avalanche de amor" .

"OBRIGADO por tanta energia boa, solidariedade, amor. Essa avalanche de carinho é o melhor que poderia me acontecer nesses dias. Não tô conseguindo parar pra responder cada um de vcs! Vamos com fé!"

Confira vídeo:

Doença diagnosticada em exame de rotina

Ainda na fase final de avaliação para o tratamento médico, o narrador precisará ficar de fora das próximas transmissões de jogos, incluindo os jogos da Copa do Mundo para realizar o tratamento. A informação foi divulgada nesta terça-feira.

“Depois do susto, está tudo sob controle. Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado. Em quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus. Estou plenamente amparado por todo nosso time. Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência, em breve estaremos de volta à vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio”, declarou Luis Roberto.

A última partida narrada por Luis Roberto na TV Globo foi a vitória do Flamengo por 3 a 1 no Santos, no Maracanã, neste domingo, 5. O narrador tem 64 anos. Ele iniciou a carreira em rádios paulistas, antes de se tornar narrador da TV Globo, em 1998.

A neoplasia é uma proliferação desordenada e anormal de células no organismo, podendo resultar na formação de massas ou tumores, que podem ser classificados como benignos ou malignos — desenvolvendo para um possível câncer.

Companheiros de profissão desejam melhoras

O também narrador esportivo Galvão Bueno usou as redes sociais para desejar boa recuperação ao companheiro de profissão Luis Roberto e pedir que "Que Deus te abençoe e ilumine os caminhos de sua recuperação".

"Meu querido Luis Roberto!! A vida nos traz momentos difíceis!! Mas tenho certeza que vc terá mais uma grande vitória!! Que Deus te abençoe e ilumine os caminhos de sua recuperação!! Estarei aqui, sempre ao seu lado!! Ao lado de um grande ser humano, grande profissional e amigo dos mais queridos!! Te amo, Luis!! Volte bem e rápido!! ", declarou, na rede X.

Outro nome que acompanhou Luis Roberto ao longo de sua caminhada e também desejou prontas melhoras foi o Maestro Júnior. Ex-jogador e atual comentarista da emissora, Júnior ressaltou a companhia com o narrador quando decidiu se testar na carreira.

"Amigo Luís, quando soube que você não ia fazer o jogo na estreia do Flamengo na Libertadores, pensei 'o que aconteceu ?' Eu, que quando estreei na Copa de 1998, na França, você estava lá pra me dar aquela força, como tem sido nesses últimos 28 anos. Certo que nunca estamos preparados para algumas situações que a vida apronta, mas pode estar certo que tudo vai se resolver e estaremos juntos ainda por muito tempo. A corrente de orações e bençãos já começaram até termos a notícia que tudo está 0x0. Resultado que você não gosta pois não gritou gol em nenhum momento. Kkk", declarou a lenda rubro-negra.

A apresentadora Eliana também realizou uma publicação exaltando as características positivas do narrador e desejando melhoras.

"Você é uma das pessoas mais carismáticas, generosas e felizes que encontrei nos bastidores desde que cheguei a TV Globo. Sua energia positiva é sentida à distância é algo que marca, as pessoas ao seu redor , que acolhe. Em tão pouco tempo, a cada encontro nosso, sempre tive a certeza de uma admiração recíproca, construída com leveza e verdade. É com esse mesmo astral e com toda essa luz que te desejo força neste momento. Tenho fé de que, muito em breve, você estará de volta ao seu ofício, junto ao seu público, fazendo o que faz com tanta paixão. Sigo em orações por você e por sua família", escreveu, no Instagram.

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