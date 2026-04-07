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Futebol Luis Roberto fica de fora das transmissões da Copa do Mundo para tratamento médico Narrador foi diagnosticado com neoplasia localizada na região cervical

Em exames de rotina, o narrador esportivo Luis Roberto foi diagnosticado com neoplasia localizada na região cervical, que neste momento está em fase final de avaliação para o tratamento médico. O tratamento vai impedir o narrador de estar presente nas próximas transmissões e nos jogos da Copa do Mundo.

“Depois do susto, está tudo sob controle. Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado. Em quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus. Estou plenamente amparado por todo nosso time. Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência, em breve estaremos de volta à vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio”, declarou Luis Roberto.

A última partida em que o narrador transmitiu pela TV Globo foi a vitória do Flamengo por 3 a 1 no Santos, no Maracanã, neste domingo, 5.

A neoplasia é o crescimento anormal e descontrolado de células, formando tumores que podem ser benignos ou malignos (câncer).

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