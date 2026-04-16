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FUTEBOL Luis Roberto inicia tratamento contra neoplasia cervical: "Dia 01, vencemos" Narrador esportivo foi afastado para se recuperar do problema de saúde

Uma semana depois de ser afastado por problemas de saúde, o narrador esportivo Luis Roberto iniciou o tratamento da neoplasia localizada na região cervical. Ele usou as suas redes sociais, na madrugada desta quinta-feira, para mostrar um pouco da ida ao hospital.

"Tratamento. Dia 01. Vencemos. Bora pro dia 02. Sigo agradecendo por essa avalanche de carinho", escreveu Luis Roberto.

Luis Roberto foi diagnosticado, em exames de rotina, com neoplasia. Ainda na fase final de avaliação para o tratamento médico, o narrador precisará ficar de fora das próximas transmissões de jogos, incluindo os jogos da Copa do Mundo para realizar o tratamento.

“Depois do susto, está tudo sob controle. Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado. Em quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus. Estou plenamente amparado por todo nosso time. Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência, em breve estaremos de volta à vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio”, declarou Luis Roberto.

A última partida narrada por Luis Roberto na TV Globo foi a vitória do Flamengo por 3 a 1 no Santos, no Maracanã, neste domingo, 5. O narrador tem 64 anos. Ele iniciou a carreira em rádios paulistas, antes de se tornar narrador da TV Globo, em 1998.

A neoplasia é uma proliferação desordenada e anormal de células no organismo, podendo resultar na formação de massas ou tumores, que podem ser classificados como benignos ou malignos — desenvolvendo para um possível câncer.

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