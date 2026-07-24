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SAÚDE Luis Roberto revela fim de tratamento contra câncer após 40 sessões de rádio e quimioterapia Informação foi compartilhada em um vídeo nas redes sociais

O narrador Luis Roberto, da TV Globo, revelou que concluiu o tratamento contra um câncer de cabeça e pescoço.



Em vídeo publicado nas redes sociais, o jornalista esportivo contou que passou por 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia e aproveitou a ocasião para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.



"Terminei há pouco um tratamento de um câncer de cabeça e pescoço. Foram 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia. Você sabia que julho é um mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço?", afirmou.





Luis Roberto também explicou que a doença pode atingir diferentes regiões, como boca, garganta, laringe e tireoide, e alertou para sinais que devem ser investigados.



"Feridas na boca que não cicatrizam, caroço no pescoço, que foi o meu caso, inclusive, rouquidão persistente, dor de garganta que não melhora ou dificuldade para engolir são sinais de alerta e devem ser investigados por um cirurgião de cabeça e pescoço", destacou.



Ao final, o narrador incentivou os seguidores a compartilharem informações sobre a campanha Julho Verde. "Convido você a compartilhar essa mensagem. Informação salva vidas", concluiu.





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