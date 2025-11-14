A- A+

FUTEBOL Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola, é atacado com ovos pelo próprio tio O episódio aconteceu durante o lançamento do novo livro do ex-presidente

Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), passou por uma situação inusitada na noite de quinta-feira (13). O ex-dirigente foi atacado com três ovos pelo próprio tio. O fato ocorreu durante o lançamento do livro do ex-dirigente, "Matar a Rubiales". A informação foi divulgada pelo jornal espanhol El Confidencial. Uma confusão foi instaurada no local depois do episódio.

Luis Rubiales foi presidente da Federação Espanhola entre 2018 e 2023. Em agosto de 2023, ele se envolveu em enorme polêmica, que repercutiu mundialmente.

Durante a premiação da Copa do Mundo feminina daquele ano, ele beijou a jogadora Jenni Hermoso na boca, sem o consentimento da atleta. O então dirigente foi acusado de agressão sexual e também de tentar coagir a atleta a dizer que o ato foi consensual.

A atitude de Rubiales ocasionou uma crise institucional na Federação da Espanha. O episódio gerou um processo judicial e a suspensão de Luis Rubiales pela Fifa. Protestos contra o machismo no futebol foram realizados em diversos países. Diante do cenário, Luis Rubiales renunciou ao cargo.

De acordo com o jornal El Confidencial, o tio de Rubiales mora com a avó do ex-dirigente e rompeu as relações com o sobrinho depois do escândalo com Jennifer Hermoso. O parente do ex-dirigente o acusa de "dividir a família". Ao atirar os ovos, chamou o sobrinho de "sem vergonha".

O tio foi contido rapidamente no local, e o evento do lançamento do livro teve continuidade. Luis Rubiales busca reconstruir a imagem depois da polêmica com a jogadora da Espanha.

"A sorte é que me seguraram. Vi uma mulher grávida com dois meninos e pensei neles. Se tivesse conseguido pegá-lo, estaríamos em outra situação", disse o tio de Rubiales.

Veja também