Futebol Luis Suárez é recebido com festa pelos gremistas em Porto Alegre Apresentação oficial acontecerá na noite desta quarta-feira (4), na Arena do Grêmio

Anunciado pelo Grêmio no último dia 31, o atacante Luís Suárez foi recepcionado com uma baita festa, em Porto Alegre, nesta terça-feira (3). Milhares de torcedores gremistas foram ao aeroporto saudar de forma fervorosa um dos maiores nomes do futebol mundial da última década. A apresentação oficial de Luisito ocorrerá na noite desta quarta-feira (4), a partir das 19h30, em evento na Arena do Grêmio. Cerca de 40 mil torcedores são esperados para reverenciar o jogador de 35 anos.

No começo da tarde, acompanhado da família, 'El Pistolero' desembarcou em Porto Alegre em um voo fretado com origem de Montividéu. Na sequência, o camisa 9 foi de ônibus até um portão do terminal, onde os gremistas se aglomeraram desde o início da manhã para esperar o uruguaio. Sorridente e com um dos filhos no colo, o jogador retribuiu o carinho acenando para os presentes.

"É tricolor, é tricolor, Luís Suárez é matador", cantavam os tricolores para o centroavante.

Logo após a recepção, o novo reforço gremista se dirigiu para um hotel na zona norte da capital antes de se apresentar oficialmente ao clube. Ele foi a principal atração na reapresentação do elenco do Grêmio na tarde desta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, após o recesso de fim de ano. A primeira movimentação, no entanto, foi fechada para a imprensa.

Suárez assinou contrato de dois anos com o Grêmio. Revelado pelo Nacional, estava no clube uruguaio na última temporada. Por lá, em 2022, fez 16 jogos e anotou oito gols. Além do Decano, soma passagens por Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid. No currículo, coleciona títulos da Copa América pelo Uruguai, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Supercopa da Europa, cinco vezes o Campeonato Espanhol, duas Supercopas da Espanha, quatro Copas do Rei, Campeonato Holandês, Campeonato Uruguaio, entre outros.

