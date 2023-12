A- A+

Mercado da bola Luis Suárez encaminha contrato com o Inter Miami para 2024, diz jornal Atacante uruguaio irá reencontrar seus ex-companheiros do Barcelona

O Inter Miami está prestes a realizar uma grande transferência: a chegada do atacante uruguaio Luis Suárez. Após jogar sua última partida em casa pelo Grêmio, Suárez está próximo de assinar um contrato de um ano com o clube norte-americano. A notícia foi veiculada nesta quarta-feira (6) pelo jornal Miami Herald.

Suárez, que compartilhou os gramados com Lionel Messi no FC Barcelona, planeja reunir-se com o amigo em Miami. O prazo final para as decisões sobre a escalação é até o final de fevereiro.

O craque uruguaio irá reecontrar Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba. O quarteto fez parte do time lendário do Barcelona, conquistando títulos notáveis, incluindo a Champions League e o Mundial de Clubes. Suárez, que completa 37 anos em janeiro, encerrou sua trajetória no Grêmio com uma atuação marcante, celebrando seu último gol sob chuva intensa e emocionando a torcida.

Após ingressar no elenco do Grêmio em 2023, Suárez negocia a rescisão de seu contrato de dois anos para se juntar ao Inter Miami. Apesar do sucesso no Brasil, a conexão com antigos companheiros e a oportunidade de jogar ao lado de Messi motivaram essa decisão.

O diretor esportivo do Inter Miami, Chris Henderson, evitou comentários diretos sobre a transferência, respeitando o atual compromisso de Suárez com o Grêmio. A MLS Cup 2023 se aproxima, com a pré-temporada de 2024 marcada para iniciar em janeiro. O Inter Miami planeja uma programação intensa, incluindo partidas amistosas no exterior, antecedendo o início da temporada em fevereiro.

Segundo o jornal uruguaio El País, Suárez já encaminhou seu contrato com o Inter Miami para 2024. A torcida do Grêmio terá mais oito jogos para apreciar o talento do Pistolero antes de sua partida para os Estados Unidos.



