Luis Suárez renova com o Inter Miami até o final de 2025

O atacante uruguaio Luis Suárez, de 37 anos, renovou seu contrato com o Inter Miami até o final de 2025, anunciou o clube nesta quarta-feira (27).

Suárez chegou ao Inter em janeiro deste ano e foi o artilheiro da temporada regular da MLS com 20 gols em 27 jogos.

"Em 2024, Luis deu ao Inter Miami todos os elementos que fazem dele um dos melhores atacantes de todos os tempos. Ele teve um desempenho de elite para nós, e estamos ansiosos para ver isso continuar na próxima temporada", disse o presidente de operações de futebol do clube, Raúl Sanllehí.

"Estou muito feliz, muito animado para continuar mais um ano e poder aproveitar com esta torcida, que para nós é como uma família. Nós nos sentimos muito, muito conectados com eles e tomara que no ano que vem possamos trazer ainda mais alegrias", declarou o atacante uruguaio.