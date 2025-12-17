Qua, 17 de Dezembro

Renovação

Luis Suárez renova com o Inter Miami por mais uma temporada

A novidade põe fim aos rumores sobre um possível retorno do artilheiro Uruguai ao clube que o revelou, o Nacional de Montevidéu

Luis Suárez renovou com o Inter Miami até o fim de 2026Luis Suárez renovou com o Inter Miami até o fim de 2026 - Foto: Megan Briggs/Getty Images via AFP

Fim do mistério: Luis Suárez jogará mais uma temporada ao lado de Lionel Messi no Inter Miami, até a final de 2026, anunciou o atual campeão da liga norte-americana de futebol (MLS) nesta quarta-feira (17).

A continuidade do ‘Pistolero’, que completou 39 anos em janeiro, estava em dúvida já que nem ele, nem o clube se pronunciavam sobre a renovação de seu contrato anterior, que terminaria no final de dezembro, e à sua recente perda de espaço na equipe sob o comando de Javier Mascherano.

As conversas entre Inter Miami e Suárez tiveram como condicionantes o respeito pelo legado do atacante Uruguaio, sem comprometer o teto salarial imposto aos tempos da MLS, disseram à AFP fontes ligadas às negociações.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Inter Miami CF (@intermiamicf)

A novidade põe fim aos rumores sobre um possível retorno do artilheiro Uruguai ao clube que o revelou, o Nacional de Montevidéu.

É também um intervalo para o camisa 9 após uma temporada na qual anotou dez gols e deu 11 assistências em 32 jogos na MLS, mas marcado por seu comportamento imprevisível em campo, resultando em várias suspensões por agredir adversários.

