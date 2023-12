A- A+

JUNTOS OUTRA VEZ Luis Suárez se juntará a Messi no Inter Miami O atacante, de 36 anos, foi anunciado nesta sexta-feira (22)

O uruguaio Luis Suárez voltará a jogar com Lionel Messi na temporada 2024 da Major League Soccer (MLS), a liga americana, após o Inter Miami anunciar oficialmente a contratação do atacante de 36 anos.

A dupla dividiu o ataque do Barcelona entre 2014 e 2020 e junto com Neymar, que se transferiu para o Paris Saint-Germain em julho de 2017, formou o famoso trio MSN, um dos melhores ataques da história do futebol.

"Estamos felizes em dar as boas-vindas em nosso clube ao atacante de classe mundial Luis Suárez... que vem de uma grande temporada no futebol do Brasil. Será um jogador-chave em nosso elenco", disse um dos proprietários do Inter Miami, Jorge Mas.

'El Pistolero' assinou com a equipe americana para a temporada 2024, na qual o time buscará o seu primeiro título da MLS.

"Estou muito feliz e animado para assumir este novo desafio com o Inter Miami. Estou ansioso para começar e disposto a trabalhar para tornar realidade o sonho de ganhar mais títulos com este grande clube", disse Suárez no comunicado.

Além de Messi, o maior artilheiro da história da seleção uruguaia (68 gols) dividirá o vestiário com outros ex-companheiros de Barcelona: os espanhóis Sergio Busquets e Jordi Alba. O quarteto conquistou quatro títulos do Campeonato Espanhol, quatro da Copa do Rei e uma Liga dos Campeões.

"Estou otimista quanto ao que podemos alcançar juntos com a nossa ambição compartilhada", disse Suárez.

O Inter abrirá o ano com uma série de amistosos de pré-temporada em El Salvador, Japão e Arábia Saudita.

Sua temporada oficial no campeonato americano começa em 21 de fevereiro, contra o Real Salt Lake. O clube também disputará a Copa dos Campeões da Concacaf — que dá acesso ao Mundial de Clubes — e a Leagues Cup, da qual é o atual campeão, sendo o primeiro título da equipe.

Em sua passagem pelo Brasil, Suárez marcou 29 gols e deu 17 assistências nas 54 partidas que jogou pelo Grêmio, que terminou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro de 2023.

Veja também

História Há 10 anos, Brasil conquistava o Mundial de handebol feminino na Sérvia