A- A+

recuperação Luisa Baptista encerra ciclo de 6 cirurgias e tira traqueostomia A triatleta está há 56 dias internada e passou por 3 hospitais depois do acidente, ocorrido em dezembro do ano passado

Internada há 56 dias, a triatleta Luisa Baptista, 29 anos, encerrou o ciclo de 56 cirurgias, feitas em 3 hospitais.

Os procedimentos foram em decorrência de um grave acidente ocorrido em 23 de dezembro do ano passado. A medalhista pan-americana estava pedalando na estrada municipal de São Carlos, interior de São Paulo, quando uma moto chocou contra a traseira de sua bicicleta.

Luisa entrou em coma, sofreu múltiplos ferimentos, fraturas no fêmur, na tíbia, perna, ombro, costas e lesões no pulmão direito. Desde então, enfrentou um longo caminho de hospitais e cirurgias. Poucos dias depois do acidente ela foi transferida da Santa Casa de São Carlos, interior de São Paulo, para o Hospital das Clínicas, na capital paulista. Em janeiro, foi para o São Luiz da Rede d´Or, também em SP.

Ela passou por uma cirurgia para colocação da ECMO (um suporte respiratório usado em pacientes com insuficiência cardíaca ou pulmonar grave), duas cirurgias no pulmão (uma videocirurgia, outra com robótica), uma para tratar a fratura no quadril, outra na tíbia. A última foi realizada ontem, para tratar uma lesão no ombro.

Hoje, dia 18, a equipe médica do Hospital São Luiz, liderada pela cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar, posou para foto em comemoração à sua recuperação. A triatleta está com as funções cerebrais perfeitas e perto de se recuperar totalmente das funções motoras.

Veja também

Copa do Nordeste Sport leva vantagem sobre Náutico em duelos pela Copa do Nordeste