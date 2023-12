Luísa Baptista: Hospital das Clínicas envia intensivistas e equipamentos para triatleta

A atleta da seleção brasileira de Triathlon Luisa Batista, que foi atropelada em São Carlos, no interior de São Paulo, neste sábado, segue em estado grave. Segundo nota divulgada pela Santa Casa de São Carlos, o Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo enviou uma equipe de intensivistas e equipamentos avançados para o tratamento da triatleta.

Os médicos irão para São Carlos de transporte aéreo e levarão consigo aparelhos como uma máquina de circulação extracorpore.