Luisa Baptista tem melhora e retira equipamento que a auxiliava a respirar

A- A+

A atleta Luisa Baptista, que foi atropelada no sábado no interior de São Paulo, apresentou melhoras significativas nos últimos dois dias. De acordo com o último boletim médico divulgado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), a triatleta retirou a oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) — equipamento que funciona como um pulMão artificial — sem intercorrências. No entanto, ela continua internada na UTI da unidade.

Luisa treinava na estrada Municipal Anel Terrugi, no distrito Santa Eudóxia, em São Carlos, neste sábado, quando foi atingida por uma moto. Segundo a Polícia Civil, o piloto não tinha habilitação e o boletim de ocorrência foi registrado como Lesão corporal culposa — quando não há intenção.

Após o atropelamento, Luisa foi leva a Santa Casa de São Carlos com lesões no pulmão direito, fraturas de diversos arcos costais e perna direita. A atleta foi submetida a cirurgia para estabilização das fraturas. No domingo, o hospital informou que ela estava estável, apesar de grave, e que seu pulmão direito e a coagulação demandavam cuidados.

Ainda no domingo, uma equipe da FMUSP foi até São Carlos com equipamentos para melhor tratarem Luisa. Após ela ser estabilizado, foi transferida para a capital paulista. Médicos do COB acompanham a atleta desde o início de sua internação.

Luisa, que foi medalhista de ouro no Pan de lima, em 2019. El também participou das olimpíadas de Tóquio e do Pan de Santiago.

Veja também

Desfalque Zagueiro argentino Cristian Romero desfalcará Tottenham por 1 mês