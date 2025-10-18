S�b, 18 de Outubro

tênis

Luisa Stefani alcança final de duplas na China e disputará o Finals da WTA pela 1ª vez

Ao lado da húngara Timea Babos, tenista brasileira foi classificada no campeonato, após grave lesão no joelho

Luisa Stefani, tenista brasileiraLuisa Stefani, tenista brasileira - Foto: WTA

Quatro anos depois de desistir de disputar o Finals da WTA, em decorrência de uma grave lesão no joelho direito, a brasileira Luisa Stefani, 28 anos, terá novamente a chance de participar do torneio que reúne as melhores tenistas da temporada, em Riad, na Arábia Saudita, no início de novembro.

A classificação nas duplas, ao lado da húngara Timea Babos, 32 anos, foi confirmada neste sábado, com a vitória por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4, em 1h39 de partida, sobre a parceria formada pela norueguesa Ulrikke Eikeri e pela chinesa Tang Qianhui na semifinal do WTA 500 de Ningbo, na China.

Com o resultado, Stefani e Babos alcançaram 3.520 pontos na atual temporada, assumiram a sétima posição do ranking da WTA e não podem ser ultrapassadas pela sérvia Aleksandra Krunic e a casaque Anna Danilina, dupla que ocupa a nona colocação na corrida pelo Finals.

Esta é a segunda vez que a tenista natural de São Paulo conquista uma vaga no Finals da WTA. Em 2021, ela se classificou ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, mas lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho direito na semifinal de duplas do US Open e precisou se submeter a uma cirurgia de reconstrução, ausentando-se da competição.

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Japão, em 2021, em parceria com Laura Pigossi, Luisa Stefani atualmente ocupa o 22º lugar no ranking de duplas, mas alcançará o top 20 na atualização da próxima segunda-feira. Campeã do WTA 500 de Linz e de Estrasburgo e do WTA 250 de São Paulo ao lado de Babos, Luisa buscará o quarto caneco na temporada, na madrugada deste domingo, diante da americana Nicole Melichar-Martinez e da russa Liudmila Samsonova.

