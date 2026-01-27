Ter, 27 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça27/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tênis

Luisa Stefani busca virada e se garante nas semifinais de duplas mistas no Australian Open

Brasileira compete ao lado do salvadorenho Marcelo Arevalo no Grand Slam australiano

Reportar Erro
Luisa Stefani está nas semifinais de duplas mistas do Australian OpenLuisa Stefani está nas semifinais de duplas mistas do Australian Open - Foto: WTA/Reprodução

A brasileira Luisa Stefani está nas semifinais de duplas mistas do Australian Open. Ao lado do salvadorenho Marcelo Arevalo, ela buscou uma vitória de virada sobre o americano James Tracy e da Cazaque Anna Danilina. A vitória de 2 sets a 1 veio com parciais de 2/6, 6/4 e 10/7 em 1h09 de partida.

Após o resultado positivo, Stefani e Arévalo agora vão ter pela frente, na próxima fase, o confronto contra os franceses Manuel Guinard e Kristina Mladenovic.

Leia também

• Sabalenka vence Iva Jovic e vai às semifinais do Aberto da Austrália

• Alcaraz confirma favoritismo no Australian Open, vai à semifinal e encara Zverev

• Sinner vence e mantém busca pelo tri no Australian Open; Mensik abandona e Djokovic avança

Campeã em 2023 ao lado de Rafael Matos, Luisa Stefani busca repetir a performance neste ano. No jogo desta terça-feira, a sua dupla sofreu diante dos rivais. Após sofrer duas quebras, a primeira parcial foi de domínio de Tracy e Danilina.

A reação veio no segundo set, quando Stefani e Arévalo apresentaram um aproveitamento de 73% nos seus serviços. O duelo ficou empatado em 4 a 4, mas após obter uma nova quebra, o empate veio com triunfo de 6/4 empatando o embate.

A definição foi para o match-tiebreak e Stefani e Arévalo mantiveram o embalo, aplicaram 10 a 7 na disputa decisiva e confirmaram presença na semifinal de duplas mistas do Grand Slam australiano.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter