Luísa Stefani conquista WTA 1000 de Dubai nas duplas e celebra 15º título da carreira

Luísa Stefani segue consolidando seu nome entre as grandes duplistas do circuito. Neste sábado, a brasileira conquistou o título do WTA 1000 de Dubai ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, com vitória sobre Laura Siegemund e Vera Zvonareva por 6/1 e 6/3 na decisão. O troféu representa o 15º título da carreira de Stefani e mais um feito expressivo em torneios de alto nível da WTA.



A campanha vitoriosa nos Emirados Árabes Unidos também terá impacto direto no ranking mundial. Com os pontos somados, Stefani voltará a integrar o grupo das dez melhores duplistas do mundo, marcando sua quarta passagem pelo top 10.



Esta foi sua quarta conquista em eventos da categoria WTA 1000, repetindo feitos alcançados anteriormente em Montréal, ao lado da própria Dabrowski, em Guadalajara, quando atuou com Storm Sanders, e no Qatar, em parceria com Demi Schuurs.





A parceria com Dabrowski, aliás, segue rendendo resultados expressivos. Além dos títulos anteriores conquistados juntas, a canadense também alcançará um marco individual com a campanha em Dubai, ao subir para a segunda colocação do ranking mundial de duplas, a melhor posição de sua carreira.



Na decisão, o domínio foi construído desde os primeiros games. O primeiro set durou 32 minutos e teve amplo controle da dupla da brasileira, que conseguiu três quebras de serviço e neutralizou as tentativas de reação das adversárias. Com devoluções firmes e presença constante na rede, Stefani e Dabrowski ditaram o ritmo e abriram vantagem com segurança.



O segundo set manteve o mesmo panorama, sem grandes oscilações. Siegemund e Zvonareva tentaram equilibrar as ações na reta final e chegaram a pressionar em busca de uma reação, mas não conseguiram transformar o esforço em quebra. Seguras nos momentos decisivos, Stefani e Dabrowski administraram a vantagem até confirmar a vitória e garantir mais um título.

