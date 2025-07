Luisa Stefani e britânico vencem favoritos e vão à final de Wimbledon nas duplas mistas

A- A+

Luisa Stefani está na final de Wimbledon. A tenista brasileira e o local Joe Salisbury vão disputar o troféu das duplas mistas após vencerem os favoritos Shuai Zhang, da China, e Marcelo Arevalo, de El Salvador, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4), nesta terça-feira.

Será a segunda vez que Luisa disputará uma final de Grand Slam. Na primeira, em 2023, foi campeã de duplas mistas do Aberto da Austrália, ao lado de Rafael Matos. A brasileira forma parceria em Londres com o experiente Salisbury, ex-número 1 do mundo nas duplas e dono de seis conquistas de Major - ele busca a primeira diante de sua torcida.





A final está marcada para quinta-feira. E será contra a checa Katerina Siniakova e o holandês Sem Verbeek. Eles venceram na semifinal a húngara Timea Babos e o croata Mate Pavic por 6/3 e 7/5. Timea é a parceira de Luisa na chave de duplas femininas. Elas estão nas quartas de final.

Nesta terça, Zhang e Arévalo eram os favoritos, por serem os cabeças de chave número dois. Porém, Luisa e Salisbury foram sólidos do começo ao fim, numa partida sem quebras de saque e com performance decisiva da dupla da brasileira nos dois tie-breaks.

Luisa se tornou a única esperança de título para o Brasil nesta edição de Wimbledon, tanto nas duplas mistas quanto nas parcerias femininas. Beatriz Haddad Maia caiu na segunda ao abandonar as duplas porque sua parceira, a alemã Laura Siegemund, decidiu priorizar seu jogo de simples, pelas quartas de final - perdeu da favorita Aryna Sabalenka nesta terça.

Pouco antes da vitória de Luisa na chave mista, Marcelo Melo e Matos foram eliminados nas duplas. Os campeões do Rio Open foram derrotados pelo holandês David Pel e pelo australiano Rinky Hijikata por 7/6 (7/5) e 6/4.



Veja também