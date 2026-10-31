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Tênis Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski buscam a virada e avançam à final do WTA 500 de Tóquio Jogo teve 1h41 de duração e o bom resultado amplia a série invicta de Stefani e Dabrowski, que não perdem a 15 partidas

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski derrotaram as australianas Storm Hunter e Maya Joint, garantindo a presença na grande decisão do WTA 500 de Tóquio, no Japão. A partida foi realizada na madrugada deste sábado (31) e reservou uma virada da dupla, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 10/3.

O jogo teve 1h41 de duração e o bom resultado amplia a série invicta de Stefani e Dabrowski, que não perdem a 15 partidas. Além disso, a dupla chegou à oitava final da temporada e já levantaram seis títulos: WTA 1000 de Dubai, WTA 500 de Estrasburgo, WTA 250 de Eastbourne, SP Open. WTA 1000 de Pequim e o WTA 1000 de Wuhan.

A partida começou equilibrada na capital japonesa e as duplas confirmaram todos os serviços até o empate em 5 a 5. Na sequência, as australianas conseguiram a vantagem com a primeira quebra, colocando 6 a 5 no placar. Elas confirmaram a vitória no primeiro set logo em seguida.

Em desvantagem, Luisa e Gabriela voltaram para a disputa no segundo set e a partida ficou mais disputada, com algumas quebras de serviços de ambas as duplas. O duelo ficou intenso até o 9º game, quando Stefani e Dabrowski confirmaram o serviço e ficaram na frente. No décimo, elas fecharam a parcial e empataram o embate.

No super tie-break, o duelo foi muito mais controlado por parte da brasileira e da canadense desde o início. A dupla colocou 8 a 1 de vantagem e viu as adversárias australianas tendo uma pequena reação. No entanto, Stefani e Dabrowski confirmaram a classificação para a decisão de Tóquio.

Elas enfrentarão as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini na grande decisão, que será realizada à 1h10 da madrugada deste domingo (01). A dupla derrotou a eslovaca Tereza Mihalikova e a britânica Olivia Nicholls, por 2 sets a 0.

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