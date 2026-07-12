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Tênis Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski perdem a final e ficam com o vice em Wimbledon A brasileira e canadense foram superadas pela chinesa Guo Hanyu e a francesa Kristina Mladenovic

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski perderam a final de duplas femininas em Wimbledon na manhã deste domingo (12).

Em um dia de pouca inspiração, elas foram superadas pela chinesa Guo Hanyu e a francesa Kristina Mladenovic, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

Com a derrota da tenista paulistana, o jejum de títulos do Brasil permanece em vigor, agora em exatos 60 anos. Desde 1966 uma atleta brasileira não vence a disputa por duplas femininas.

Maria Esther Bueno, maior nome da modalidade no país, foi pentacampeã (1958, 1960, 1965 e 1966). Por outro lado, no masculino, Marcelo Melo venceu em 2017, ao lado do polonês Lukasz Kubot.

Kristina Mladenovic, número 32 no ranking de duplas da WTA, conquistou o primeiro título em Wimbledon e o sétimo de Slam. Enquanto Guo Hanyu, que está na 22º posição, conseguiu o primeiro Slam da carreira.

Já Luisa Stefani disputou a primeira decisão de Grand Slam da carreira nas duplas femininas. Cabe ressaltar que, em 2023, conquistou o título de duplas mistas do Australian Open com Rafael Matos.

A companheira Gabriela Dabrowski saiu com o terceiro vice-campeonato na categoria em Wimbledon. A canadense tem dois títulos de Grand Slam por duplas femininas no US Open, com a neozelandesa Erin Routliffe. Nas mistas, já faturou uma vez em Roland Garros e Australian Open.

A boa campanha da dupla garantiu a quarta colocação para Luisa no ranking. Após a partida, a brasileira parabenizou as adversárias e admitiu o jogo abaixo do esperado junto com a companheira.

"Foi nossa primeira temporada de grama juntas, é bem divertido jogar com a Gaby. Hoje não fomos boas o suficiente, não aproveitamos as chances. Parabéns às meninas".

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