Luisa Stefani mantém embalo e vai às quartas de final em Abu Dabi

Campeã no último domingo (2) em Linz, na Áustria, Luisa Stefani marcou a sua estreia no WTA 500 de Abu Dabi com uma vitória sobre a dupla da tcheca Lucie Safarova e da americana Bethanie Mattek.

O triunfo veio com um duplo 6/4 e uma atuação convincente em 1h32 de confronto. Número um do Brasil e 27ª do mundo, a paulistana se garantiu nas quartas de final.

Na sequência do torneio, a brasileira vai ter uma dura missão. Ao lado da britânica Heather Watson, Stefani encara a francesa Kristina Mladenovic e a chinesa Shuai Zhang, cabeças de chave 4, nesta quinta-feira (6), às 6 horas (horário de Brasília).

Satisfeita por ter conseguido um bom desempenho logo na estreia, a tenista brasileira valorizou o resultado positivo após vir de título no torneio austríaco.

"Feliz com a estreia contra duas adversárias experientes, ex-número 1 do mundo, e que já ganharam cinco Grand Slams juntas Sabíamos que teríamos que ser firmes e aproveitar as oportunidades. Fiquei contente com a vitória e nível de jogo, já que tive pouco tempo de adaptação e são condições bem diferentes de Linz. A Heather tem uma energia muito boa e estou animada por jogar com ela essa semana", disse Luisa.

No duelo desta quarta (5), Stefani e sua parceira mostraram um jogo consistente e conseguiram uma quebra de serviço no terceiro game Apesar da reação da dupla adversária, a brasileira e a britânica sustentaram a vantagem e venceram o primeiro set.

Na segunda parcial, a partida foi ainda mais intensa. Lucie Safarova e a americana Bethanie Mattek conseguiram uma quebra e abriram 3x1. A reação, porém, veio forte. Stefani e Watson ganharam os quatro games seguintes, administraram a liderança no placar e selaram a vitória com um novo 6/4.



