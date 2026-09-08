Luísa Stefani vence mais uma no US Open e busca vaga na semifinal de duplas nesta terça-feira
Brasileira e a canadense Gabriela Dabrowski enfrentam as chinesas Xinyu Jiang e Shuai Zhang nas quartas de final
Luísa Stefani está nas quartas de final na chave de duplas do US Open. Nesta segunda-feira, em Nova York, a brasileira e a canadense Gabriela Dabrowski venceram a japonesa Eri Hozumi e a eslovena Andreja Klepac, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3 em apenas 55 minutos de jogo.
Luísa e Gabriela voltam à quadra nesta terça-feira, às 17 horas, para a disputa de uma vaga na semifinal contra as chinesas Xinyu Jiang e Shuai Zhang.
Na chave de simples, a cazaque Elena Ribakina mostrou estar em grande forma para eliminar a japonesa Naomi Osaka em dois sets: 6/1 e 6/4. Também com uma atuação de destaque, a chinesa Qinwen Zheng despachou a polonesa, com 7/5 e 6/3.
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A russa Mirra Andreeva, campeão em Roland Garros, teve de suar muito para virar o placar e vencer a austríaca Anastasia Pòpova, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/3.
No último jogo feminino da segunda-feira, a norte-americana Coco Gauff eliminou a compatriota Iva Josic: 6/1 e 6/4.