Luisão: 'Acredito na continuidade, mas foi estranho renovar com o Ancelotti já antes da Copa'

A- A+

O ex-zagueiro Luisão, que disputou as Copas de 2006 e 2010 com a seleção brasileira, disse entender a continuidade do trabalho de Carlo Ancelotti à frente da equipe nacional, mesmo após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, diante da Noruega.



Mas o ex-jogador fez uma ponderação, afirmando que a decisão sobre o prosseguimento do treinador italiano no cargo deveria ser debatida depois do Mundial. Carlo Ancelotti renovou em maio o vínculo com a CBF até a Copa do Mundo de 2030.



"Eu acredito na continuidade, mas não como o Brasil fez de renovar com o treinador antes do resultado da Copa do Mundo. Foi um pouco estranho. Mas eu acredito na continuidade", disse Luisão durante a live "Seleção Estadão" desta quinta-feira, 9.





"Mas tem que ter uma comunicação muito boa com a categoria de base. Porque quem conhece os jogadores que vão chegar na seleção brasileira são aqueles que quase não aparecem. Mas é na continuidade que você tem um projeto, você coloca uma jornada estratégica, sabe para onde está indo. Sabe que, se tiver um resultado negativo, não apavora, porque é esse o caminho", prosseguiu o ex-defensor.



Carlo Ancelotti assumiu a seleção brasileira em maio de 2025. O experiente italiano estava no Real Madrid antes de chegar ao comando do time nacional.

Veja também