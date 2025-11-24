A- A+

Inteligência artificial Ex-zagueiro da seleção Luisão recorre ao ChatGPT para estudar funções de diretor esportivo Ex-capitão do Benfica publicou storie em que aparece fazendo anotações sobre o cargo e pesquisando salários no Brasil

O ex-capitão do Benfica e zagueiro da seleção Luisão, de 44 anos, surpreendeu ao surgir em um stories no Instagram neste domingo (23) estudando com o auxílio do ChatGPT para assumir um cargo de diretor esportivo. De volta ao Brasil, o ex-zagueiro pode estar se prepararando para atuar nos bastidores do futebol nacional, possivelmente em clubes da Série A ou da Série B.

Na imagem publicada, Luisão aparece diante de um caderno de anotações e de um computador, acompanhado da palavra “Aprender!”. Ao ampliar o conteúdo da tela, é possível ver que ele consultava a ferramenta de inteligência artificial sobre “as principais funções de um executivo de futebol” e a “estimativa de salário no Brasil” — informações que ele anotou ponto a ponto.

A resposta do sistema começava com: “Boa noite, é ótimo saber que você, como ex-atleta, está considerando o papel de executivo de futebol…”, antes de listar atribuições e faixas salariais no mercado brasileiro.

Story de Luisão. Foto: Reprodução/Instagram.

Ídolo do Benfica, onde atuou entre 2003 e 2018 e depois integrou a estrutura de futebol, Luisão vive agora uma fase de transição de carreira.

