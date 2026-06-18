Luisão detecta 'ameaça' em Portugal se seleção jogar em função de Cristiano Ronaldo na Copa

A- A+

O ex-zagueiro Luisão, que disputou as Copas de 2006 e 2010 com a seleção brasileira, analisou o início de caminhada de Portugal na Copa do Mundo. A equipe lusa apenas empatou em 1 a 1 com a RD do Congo na última quarta-feira, 17.



Luisão elogiou o setor de meio de campo de Portugal, mas fez um alerta para o time comandado pelo espanhol Roberto Martínez. O ex-defensor detectou uma "ameaça" na equipe portuguesa, caso a seleção atue em função de Cristiano Ronaldo, ao invés de priorizar os aspectos coletivos para tentar conquistar a Copa do Mundo.





"A seleção portuguesa tem um dos melhores meios de campo entre as seleções. A defesa ontem não esteve tão bem (...). Depois do jogo eu fiz uma reflexão pensando se a seleção portuguesa tem uma ameaça, digamos assim. Se ela vai jogar em função de colocar o Cristiano Ronaldo para ser o melhor do mundo ou se a seleção vai focar em ser campeã do mundo", analisou Luisão no "Seleção Estadão" desta quinta-feira, 18.



"Vale à pena essa reflexão do treinador, de quem comanda a seleção portuguesa, porque pode acontecer isso aí. Em se tratando de Cristiano Ronaldo, já que ele gosta de bater recordes, pode acontecer de estar mais focado em ser Bola de Ouro e talvez prejudicar para ser campeão do mundo", complementou.



A seleção de Portugal volta a campo na próxima terça-feira, quando encara o Uzbequistão, pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo.

Veja também