Futebol Luiz Antônio que virou Felipe: volante do Sport explica mudança de nome Novo reforço do Leão foi apresentado nesta quinta (27) e já fica à disposição do técnico Enderson Moreira para o restante da temporada

Luiz Antônio Ferreira Rodrigues é o novo reforço do Sport para a sequência da temporada 2023. Ou melhor, Felipe Ferreira. Apresentado oficialmente pelo Leão, o volante explicou o motivo de não utilizar o nome de batismo.



“Meu nome é Luiz Antônio Ferreira Rodrigues, mas me chamam de Felipe porque minha tia queria Antônio Felipe. Mas minha mãe foi ao cartório e, no caminho, viu o nome ‘Luiz’, achou bonito e botou Luiz Antônio”, afirmou. “Quando minha tia soube, ficou brava e disse que, quando eu nascesse, ia me chamar de Felipe. Hoje em dia todos me conhecem assim, então pegou”, completou.



Luiz, ou melhor, Felipe, vem para um setor que já conta com nomes como Fabinho, Ronaldo, Fábio Matheus, Pedro Martins e Italo. Na chegada, o atleta destacou as principais características para brigar por um espaço no time titular.



“Vou brigar pela posição. Sei da qualidade de cada um que está aqui, então eu chego para buscar minha oportunidade. Sou um cara mais tático, gosto de pegar a bola e criar jogadas. Gosto de arriscar bastante também por ter um bom chute e fora da área. Se Deus quiser, posso fazer muitos gols”, declarou.





O Sport é o atual quarto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos. O próximo compromisso é sexta (28), diante do CRB, na Ilha do Retiro.

