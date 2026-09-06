Luiz Cláudio celebra bom momento pelo Náutico: "espero continuar ajudando"

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Em meio aos recursos escassos para reforçar o elenco para a sequência da Série B, o Náutico tem visto um prata da casa resolver seus problemas. Ao menos foi assim nos últimos dois jogos com Luiz Cláudio. Aos 21 anos, o atacante garantiu seis pontos ao Timbu contra Athletic-MG e Botafogo-SP, respectivamente.

Com nove jogos pelo Alvirrubro na Segundona, Luiz Cláudio ajudou com três gols. Além dos gols marcados contra mineiros e paulistas, o atacante marcou no revés por 4x3 para o Vila Nova. Em todas ocasiões, ele saiu do banco de reservas.

"É um momento bom, mas tem que ter o pé no chão. Nem quando o momento está bom, não é que seja o melhor do mundo. Quando não está fazendo gol, também não é o pior. Tenho que aproveitar o momento, estou fazendo gols e ajudando a equipe nas vitórias. Espero continuar assim. Estou bem confiante, espero continuar ajudando e fazendo gols", falou o jogador à comunicação do clube.

Os gols marcados por Luiz Cláudio fizeram o Náutico dar um salto na tabela da Série B. Se antes o clube temia a zona de rebaixamento, agora a distância aumentou para oito pontos. Em 10º lugar, com 37 pontos, o time dirigido pelos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos está mais perto do G-6. Cinco pontos separa o Timbu do CRB, equipe que abre a zona de playoffs do acesso.

Com o Náutico invicto há oito jogos na competição, Luiz Cláudio ainda projetou o próximo confronto da equipe na Segundona. Na quarta-feira (9), o clube encara o vice-lanterna América-MG, às 20h30, em Belo Horizonte. A depender dos resultados da rodada, a equipe pernambucana pode saltar para a sétima colocação, em caso de resultado positivo.

"A equipe adversário está em um momento difícil, na zona de rebaixamento, mas não tem jogo fácil. Nenhum jogo será fácil daqui para a frente, como tem sido desde o início. Não será diferente agora. A gente vai enfrentar uma equipe que está em momento ruim, mas, obviamente, eles vão jogar para vencer, assim como nós", enfatizou o atacante.

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