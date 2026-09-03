Luiz Cláudio volta a brilhar e Náutico vence o Botafogo-SP
Pelo segundo jogo seguido, atacante da base sai do banco e balança as redes em triunfo alvirrubro
Segunda vitória consecutiva em casa, segunda vitória que tem como destaque o prata da casa Luiz Cláudio. O atacante saiu do banco para garantir o placar de 1x0 para o Náutico diante do Botafogo-SP, nesta quinta-feira (3), no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu está na nona posição, com 37 pontos.
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“Joga e deixa jogar”. No linguajar da bola, assim foi o Náutico no começo do primeiro tempo. Da mesma forma que sofreu sustos, em falhas defensivas envolvendo o lado direito da defesa, com Arnaldo e Léo Índio, o Timbu também esteve perto de marcar, como no lance da finalização de Borasí, que driblou o goleiro e acertou a trave.
Sem um homem de referência, Vinícius, Derek e até mesmo Borasí se revezaram para ocupar a área. O Náutico até evoluiu na troca de passes, melhorou a movimentação pelo meio, mas não transformou a superioridade em gols. Tentou poucas finalizações, inclusive. Jean Carlos, de fora da área, foi quem optou por arriscar e por pouco não balançou as redes. Antes do intervalo, o Botafogo teve grande chance com Arthur Caíke, que desviou cruzamento e viu Muriel, bem posicionado, salvar os alvirrubros.
Mesmo invicto há sete jogos, o ambiente do Náutico não é de completa calmaria. No segundo tempo, parte da torcida, por exemplo, vaiou os treinadores após a saída de Jean Carlos para a entrada de Júnior Todinho.
Minutos depois, os alvirrubros perceberam que a mudança trouxe efeito positivo. Todinho fez boa jogada pela direita e tocou para Kauã Maranhão. O chute saiu mascado, mas Victor Hugo espalmou mal e Luiz Cláudio pegou o rebote para fazer o gol.
Aos 40 minutos, a trave novamente ficou no caminho do Náutico. Reginaldo cruzou e Todinho cabeceou na trave. No rebote, o surreal aconteceu: o jogador deixou a bola passar por baixo das pernas e perdeu um gol inacreditável. Para o bem dos pernambucanos, isso não atrapalhou o segundo triunfo seguido em casa.
Ficha técnica
Náutico 1
Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Léo Índio, Betão e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson (Auremir) e Jean Carlos (Júnior Todinho); Borasi (Kauã Maranhão), Derek (Luiz Cláudio) e Vinícius. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos
Botafogo-SP 0
Victor Souza; Wallace, Ericson (Leandro Maciel), Vilar; Gabriel Inocêncio, Morelli, Patrick Brey e Rafael Gava (Thiago Moraes); Arthur Caíke (Kelvin), Hygor (Guilherme Queiroz) e Wesley Santos (Zé Hugo). Técnico: Claudio Tencati
Local: Esportes da Sorte Aflitos (Recife/PE)
Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)
Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Inácio Barreto Da Camara (AP)
VAR: Rafael Traci (SC)
Gols: Luiz Cláudio (aos 31 do 1ºT)
Cartões amarelos: Arnaldo, Kauã Maranhão (N); Patrick Brey (B)
Público: 9.008 torcedores
Renda: R$ 243.971,50