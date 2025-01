A- A+

LESÃO Luiz Gustavo sofre fratura no pé em jogo com Cruzeiro e desfalca São Paulo por cerca de 40 dias Devido à pré-temporada nos EUA, a partida do São Paulo contra a Inter de Limeira foi adiada

O São Paulo informou que o volante Luiz Gustavo sofreu uma fratura no quarto dedo do pé esquerdo durante o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, na FC Series, amistoso de pré-temporada realizado em Orlando, nos Estados Unidos. Com isso, o jogador desfalcará o clube nas primeiras rodadas do Paulistão.

O clube não divulgou o tempo exato de recuperação, mas estima-se que o retorno de Luiz Gustavo aos gramados deva ocorrer em cerca de 40 dias. O atleta, de 37 anos, tem 47 jogos com a camisa tricolor, incluindo a partida contra o Cruzeiro, além de cinco gols e uma assistência.

A lesão de Luiz Gustavo fez com que o São Paulo alterasse seus planos de preparação para o início do Paulistão. O volante Bobadilla, que retornaria ao Brasil, permanecerá nos Estados Unidos, visando a partida contra o Flamengo, que acontecerá neste domingo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

Sem Bobadilla, a lista de jogadores do São Paulo que retornarão ao Brasil para se juntar ao grupo que enfrentará o Botafogo-SP na segunda-feira, às 20h, em Ribeirão Preto, pela estreia do time no Estadual, é a seguinte: o goleiro Rafael, os zagueiros Arboleda, Sabino e Ferraresi, o lateral Moreira, o volante Santiago Longo, o meia Rodriguinho, além dos atacantes William Gomes e Henrique.

Devido à pré-temporada nos EUA, a partida do São Paulo contra a Inter de Limeira, válida pela primeira rodada do Paulistão, foi adiada para o dia 2 de fevereiro, no Mané Garrincha, em Brasília

