A- A+

INDISPOSIÇÃO Luiz Henrique passa mal após classificação do Botafogo na Libertadores e vai parar no hospital Jogador pediu para ser substituído ainda com 25 minutos da segunda etapa

O atacante Luiz Henrique foi parar no hospital na madrugada desta quinta-feira, após o jogo em que o Botafogo garantiu a classificação às semifinais da Copa Libertadores na decisão por pênaltis diante do São Paulo, no Morumbis, após empate no tempo normal de 1 a 1.

Titular na partida, o jogador foi levado de ambulância do estádio são-paulino. No jogo, ele teve uma atuação discreta e pediu para ser substituído na metade da etapa final.

Em nota, o Botafogo informou que o camisa 7 sentiu uma indisposição após o confronto e "foi conduzido ao hospital para ser observado". Integrantes do departamento médico acompanharam o atleta que seria submetido a exames.

Um dos destaques da equipe carioca na temporada (esteve inclusive na última convocação de Dorival Júnior para a seleção brasileira), Luiz Henrique foi substituído por Matheus Martins.

Garantido na semifinal da Libertadores, o Botafogo agora aguarda o vencedor do duelo entre Peñarol e Flamengo, que acontece nesta quinta-feira, às 19h, em Montevidéu. Os uruguaios venceram o jogo de ida das quartas de final por 1 a 0, no Rio, e estão mais próximos da vaga. Já o rubro-negro precisa de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Triunfo por um gol de vantagem leva a definição para os pênaltis.

Veja também

Futebol Montemor cita bagagem no Vitória e diz que vai se "adaptar" ao cenário do Náutico