A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Luiz Henrique elogia Arsenal e admite interesse em trabalhar com Arteta: "Quero ter oportunidade" Atacante do Zenit destaca estilo de jogo do time inglês e vê com bons olhos ida à Premier League

O atacante Luiz Henrique, revelado pelo Fluminense e atualmente no Zenit, abriu caminho para uma possível transferência ao Arsenal ao demonstrar admiração pelo estilo de jogo da equipe inglesa e pelo trabalho do técnico Mikel Arteta. Em entrevista ao Flashscore, o jogador de 25 anos destacou o modelo ofensivo do clube londrino e indicou que vê com bons olhos uma eventual mudança para a Premier League.

— Gosto muito do Arsenal, da forma como jogam, de forma agressiva. Atacam pelos dois lados, isso me chama atenção. Tenho muito interesse em jogar lá — afirmou o ponta em entrevista a Flashscore, que atua preferencialmente pelo lado direito do campo.

O brasileiro também revelou bastidores de conversas com compatriotas que atuam no clube inglês. Segundo ele, o zagueiro Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli foram fundamentais para reforçar a boa impressão sobre o ambiente no Arsenal e o perfil de gestão de Arteta.

— Já falei com eles, disseram que a equipe é excelente e que gostam muito do treinador. Falam que ele escuta bastante os jogadores. Se Deus quiser, quero ter a oportunidade de trabalhar com ele.

As declarações surgem em meio ao planejamento do Arsenal para a próxima temporada, com a diretoria priorizando reforços para o setor ofensivo. A busca é por jogadores versáteis, capazes de atuar pelos lados do campo — característica que se encaixa no perfil de Luiz Henrique.

Convocado recentemente, Luiz Henrique também comentou a convivência com o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, destacando a forma como o italiano conduz o grupo. Para o atacante, o diferencial está na proximidade com os atletas.

— Ele não olha só para um jogador. Conversa com todos, quer saber onde cada um rende melhor. É como um pai para a gente — disse.

De olho na Copa do Mundo, o atacante reconhece que vive momento decisivo na carreira e busca manter regularidade para garantir presença na lista final.

— Estou muito ansioso. Sei que estou a um passo da Copa. Preciso seguir trabalhando bem no clube e na seleção.

Veja também