Luiz Henrique projeta gol na final da Copa do Mundo: "Mentalizo isso todo dia"

A- A+

Em meio à preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, Luiz Henrique revelou que já visualiza um dos momentos mais importantes de sua carreira. Em entrevista ao ge, o atacante contou que tem o hábito de mentalizar diariamente um gol na final do torneio e acredita que esse exercício pode ajudá-lo a estar pronto caso a oportunidade apareça.





Sem apontar um possível adversário na decisão, o jogador disse que consegue imaginar com clareza a cena de balançar as redes no jogo mais importante da competição. "Não tenho a direção não, mas eu tenho a forma que vai ser o meu gol na final. E eu venho mentalizando isso todo dia", disse Luiz Henrique, atacante da seleção brasileira



Segundo Luiz Henrique, o trabalho de preparação mental faz parte da sua rotina e é incentivado por seu mentor. O atacante explicou que procura reforçar diariamente pensamentos positivos relacionados aos seus objetivos na Copa do Mundo.



"Como eu falei junto do meu mentor, ele fala isso pra mim. Pra todos os dias eu acordar, olhar no espelho e falar que eu vou fazer o gol da final da Copa do Mundo. Que eu vou ser o melhor da Copa do Mundo."

Luiz Henrique atuando pela seleção brasileira. Foto: Javier Torres/AFP





O jogador destacou que a repetição desse exercício tem como objetivo prepará-lo emocionalmente para lidar com momentos decisivos durante o torneio. "Então, todos os dias eu venho mentalizando isso. Pra que quando chegar esse momento eu estiver, pra mim, estar preparado ali. E concentrado pra fazer esse gol e a seleção brasileira ser campeã."



Aos 25 anos, Luiz Henrique vive a expectativa de disputar sua primeira Copa do Mundo. Convocado por Carlo Ancelotti, ele aparece como uma das principais opções ofensivas da seleção brasileira na busca pelo hexacampeonato.



O Brasil estreia no Mundial no sábado, dia 13 de junho, diante do Marrocos, e chega ao torneio cercado de expectativa para voltar a conquistar o principal título do futebol mundial, algo que não acontece desde 2002.

Veja também