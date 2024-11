A- A+

FUTEBOL BRASILEIRO Luiz Henrique tem mais gols em jogos oficiais pela seleção brasileira do que Hulk; veja números Atacante do Atlético-MG desabafou por conta de um possível comentário de Luiz Henrique sobre o time do Galo

O confronto entre Botafogo e Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, ficou marcado pela confusão depois dos 90 minutos. Após o apito final, Hulk desabafou por conta de um possível comentário de Luiz Henrique sobre time do Galo no intervalo.

O jogador de 38 anos falou com Marlon Freitas e Artur Jorge sobre os comentários feitos pelo camisa sete da equipe alvinegra.

"Luiz Henrique falou “vocês são uma m#...”. Ele tem cinco jogos na Seleção, acha que é craque, não ganhou p... nenhuma. Ele falou no intervalo do jogo. Ele tem cinco chutes na Seleção, eu tenho sete anos na seleção, ele tem que correr para caramba", disse Hulk.

Nestes sete anos, Hulk disputou 49 jogos pela seleção brasileira, marcou 11 gols e deu sete assistências. Além disso, ele fez parte do elenco na Copa do Mundo de 2014 e conquistou a Copa das Confederações pelo Brasil. Contudo, o atacante do Atlético-MG tem menos gols em jogos oficiais com a camisa amarelinha do que o Luiz Henrique.

Os 11 gols marcados por Hulk na seleção brasileira foram em amistosos internacionais. Em partidas oficiais — ele entrou em campo com a camisa amarelinha na Copa do Mundo, Copa das Confederações, Copa América e Eliminatórias —, o jogador de 38 anos não balançou as redes, mas deu duas assistências em 16 jogos.

Por outro lado, o atacante do Botafogo foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez nesta temporada e disputou seis jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Luiz Henrique aproveitou a oportunidade e marcou dois gols e deu uma assistência em jogos oficiais com a camisa do Brasil.

Após a troca de farpas, os dois voltam a se enfrentar no dia 30 deste mês pela final da Copa Libertadores. Botafogo e Atlético-MG disputam a decisão do principal título do continente no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

