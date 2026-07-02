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Futebol

Luiz Paulo celebra volta aos gramados e projeta evolução no Náutico

Lateral-esquerdo ficou mais de um ano parado por conta de uma lesão no joelho, sofrida em maio do ano passado

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Luiz Paulo, lateral do NáuticoLuiz Paulo, lateral do Náutico - Foto: Rafael Vieira/CNC

Um ano, um mês e 18 dias. Tempo que o próprio lateral-esquerdo do Náutico, Luiz Paulo, contou desde que teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em maio do ano passado, contra o Confiança, pela Série C do Campeonato Brasileiro, até o retorno aos gramados, no domingo passado, contra o Goiás, pela Série B. Após um longo período no departamento médico, o jogador projeta um futuro bem diferente pelo Timbu a partir de agora.

“Essa é uma lesão muito difícil, todos nós jogadores sabemos. É a mais temida entre nós. Tive uma reabilitação muito boa, com todos me dando muito apoio. Foi um ano, um mês e 18 dias até o meu jogo. Tive algumas complicações pós-lesão que me atrapalharam a voltar mais rápido. Quem volta do pós-cirúrgico sabe que está sujeito a isso, é inevitável Estou feliz por voltar e agora é focar no trabalho”, afirmou.

Depois de retornar aos gramados, o próximo objetivo de Luiz Paulo é conseguir um espaço no time titular. Na posição, o Timbu conta com Igor Fernandes, Yuri e Léo Jance.

“Respeito todos os meus companheiros. Estamos juntos no dia a dia e tenho até uma afinidade por todos eles. Sei que uma oportunidade pode pintar e eu vou estar pronto. Já estou 100%, sem restrição. O professor Hélio dos Anjos vai optar pelo que for melhor para a equipe”, contou.

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