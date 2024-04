A- A+

Futebol Luiz Paulo comemora volta de Paulo Sérgio ao ataque do Náutico Centroavante ficou fora do primeiro jogo da decisão por conta de cartão vermelho recebido na semifinal, contra o Retrô

Precisando de boas notícias para tentar recuperar a confiança antes da segunda partida da final do Campeonato Pernambucano, contra o Sport, neste sábado (na Arena de Pernambuco, o Náutico ao menos ganhou uma. Após cumprir suspensão automática no confronto de ida, nos Aflitos, por conta da expulsão perante o Retrô, o atacante Paulo Sérgio regressa ao time.

O peso do 9

É incerto dizer o que pesa mais ao Náutico: a ausência ou a presença de Paulo Sérgio. No primeiro caso, o impacto é negativo. O Timbu ficou sem o centroavante em dois momentos decisivos do Estadual, nos jogos de ida da semifinal e final. Ambos devido às comemorações em que o atleta fez sinal de uma uniformizada alvirrubra, com gestos considerados obscenos.

Contra o Retrô, o Náutico sofreu para ganhar por 1x0. Perante o Sport, foi derrotado por 2x0. Nos dois casos, ainda que com resultados diferentes, ficou claro como a equipe sofreu para concluir jogadas em gol.

Com Paulo Sérgio, o Náutico ganha em presença de área. O centroavante já foi decisivo no Clássico das Emoções contra o Santa Cruz, no Arruda, na primeira fase do Estadual. Tem três gols na competição. Ainda não balançou as redes perante o Sport.

"Paulo é uma referência. Jogador que dá muita tranquilidade ali na frente. Sabemos do seu poder ofensivo e vai nos ajudar muito na volta", afirmou o lateral-esquerdo Luiz Paulo.

Além de Paulo Sérgio, a outra novidade do Náutico estará no banco de reservas. O Timbu terá Mazola Júnior estreando justamente na decisão. Para levantar a taça, os alvirrubros terão que ganhar por pelo menos dois gols de diferença e, em seguida, superar o rival nas penalidades. Por mais, ficará com o título de forma direta.

"A preparação tem sido a melhor possível. O professor Mazola está implantando seu pensamento, ideia de jogo. Tivemos boas sessões de treino para assimilar da melhor maneira possível. Agora é fazer um bom jogo e conquistar o título", apontou o lateral.

