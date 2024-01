A- A+

Futebol Luiz Paulo confessa ter pouca informação sobre Flamengo do Arcoverde Lateral do Náutico declarou que foco do Timbu está no própria preparação em busca de uma vitória na estreia do Estadual

Até alguns dias, o Náutico estava focando sua preparação para a estreia do Campeonato Pernambucano no Salgueiro, time que enfrentaria no domingo (14), nos Aflitos. Acontece que, com a desistência do Carcará, a vaga sobrou para o Flamengo de Arcoverde. Mudança recente que fez os atletas do Timbu confessarem terem pouca informação sobre o novo adversário.





"Nossa preparação foi a melhor possível. Sabíamos que íamos estrear dia 14, independente do adversário. A comissão técnica vem desempenhando um bom trabalho no dia a dia. Agora é foco total porque temos um jogo muito importante", afirmou o lateral do Náutico, Luiz Paulo.



Sempre chega uma (informação) ou outra, mas a gente trabalha mais focando na nossa preparação. O professor (o técnico Allan Aal) fala sempre que temos que nos preparar para enfrentar qualquer adversário”, completou.



A tendência é que o técnico Allan Aal escale a mesma equipe que atuou no jogo-treino diante do Campinense, nos Aflitos. Náutico e Flamengo de Arcoverde já se enfrentaram três vezes na história, todas pelo Pernambucano. O Timbu tem 100% de aproveitamento, com um 3x0 em 1999, um 1x0 em 2018 e um 4x2 em 2019.

