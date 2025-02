A- A+

Futebol Com lesão no joelho, Luiz Paulo só deve voltar aos gramados depois do Pernambucano Lateral só deve ficar à disposição do técnico Marquinhos Santos para a Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico não poderá contar com o lateral-esquerdo Luiz Paulo para a reta final do Campeonato Pernambucano. Em nota, o clube comunicou que o jogador foi submetido a exame de imagem que constatou uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Ainda segundo o Náutico, o jogador não precisará passar por cirurgia. A tendência em lesões do tipo é que um atleta se afaste por pelo menos três meses. O Pernambucano, porém, já se encerra no dia 26 de março. Com isso, Luiz Paulo só deve ficar apto a partir da Série C do Campeonato Brasileiro.

Vice-líder do Pernambucano, com 10 pontos, o Náutico entra em campo neste domingo (2), contra o Retrô, na Arena de Pernambuco, pela sexta rodada da competição.

