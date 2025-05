Luiz Paulo lesiona joelho e não joga mais pelo Náutico na temporada

A- A+

O Náutico ganhou uma baixa considerável para a sequência da Série C do Brasileiro. O lateral-esquerdo Luiz Paulo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e está fora do restante da temporada, comunicou o clube nesta segunda-feira (12).

O atleta precisará passar por cirurgia e o tempo estimado para sua recuperação é em torno de nove meses.

De acordo com o clube, após Luiz Paulo sair do duelo contra o Confiança, no último sábado (10), sentindo dores no joelho esquerdo, o jogador foi reavaliado e submetido a um exame de imagem que constatou a lesão.

Esta será a segunda vez que Luiz Paulo terá que passar por um procedimento cirúrgico atuando pelo Náutico. Em julho de 2024, o lateral foi diagnosticado com uma lesão no menisco medial do joelho direito e precisou fazer uma artroscopia.

Neste ano, no fim de janeiro, ele teve constatada uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e virou baixa no Alvirrubro por um mês.

Na atual temporada, Luiz Paulo foi acionado em 12 jogos do Náutico, sendo titular em nove deles e contribuindo com uma assistência. Sem o titular da posição, Hélio dos Anjos tem à disposição Igor Fernandes e Vini, revelado no clube.

