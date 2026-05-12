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BASQUETE Luka Doncic abre mão de jogar Mundial pela seleção para disputar guarda das filhas na Justiça Ídolo esloveno disse que passou meses sem contato presencial com as crianças e chamou decisão de "dolorosa"

A eliminação do Los Angeles Lakers nos playoffs da NBA marcou o início de um dos períodos mais delicados da vida pessoal de Luka Doncic. Horas após a derrota para o Oklahoma City Thunder, o astro esloveno anunciou que não defenderá a seleção da Eslovênia nas eliminatórias para o Campeonato do Mundo deste verão europeu.

O motivo da ausência não está relacionado a problemas físicos, mas sim a uma disputa judicial envolvendo a guarda das filhas Gabriela e Olivia. Em publicação nas redes sociais, Doncic afirmou que precisará permanecer na Eslovênia durante o período para acompanhar o processo contra a ex-companheira, Anamarija Goltes.



— Amo as minhas filhas mais do que tudo e elas estarão sempre em primeiro lugar na minha vida. Enquanto continuo a trabalhar para obter a guarda partilhada das minhas filhas, fui forçado a tomar uma decisão difícil entre viajar e jogar pela seleção da Eslovénia ou estar com elas neste verão — escreveu o jogador.

Segundo relatos divulgados pela imprensa europeia, os processos em andamento envolvem regime provisório de convivência, definição de visitas, custódia compartilhada e pensão alimentícia. Pessoas próximas ao atleta afirmam que o armador enfrenta dificuldades para manter contato frequente com as crianças desde o fim de 2025.

Ainda de acordo com fontes ligadas ao caso, Doncic teria ficado sem contato presencial com as filhas entre dezembro de 2025 e abril deste ano. O jogador chegou a viajar duas vezes da temporada da NBA para a Eslovênia em meio ao calendário dos Lakers, movimento considerado incomum para atletas da liga americana em plena competição.

A ausência do principal nome do basquete esloveno representa um duro golpe para a seleção nacional, que contava com o astro para a disputa das eliminatórias. Desde que despontou na Europa pelo Real Madrid Baloncesto e posteriormente se consolidou na NBA, Doncic se transformou no principal símbolo esportivo da Eslovênia.

O jogador também destacou o peso emocional da decisão e lamentou não poder representar o país neste momento.

— Dei tudo o que tinha para representar a Eslovénia e estou desapontado por não poder jogar pelo meu país neste verão. Mas, neste momento, as minhas filhas e as minhas responsabilidades como pai são a minha prioridade — completou.

The Lakers' Luka Dončić announced tonight via Instagram that he will not play for Slovenia's national team this summer in FIBA World Cup qualifying to spend as much offseason time as possible with his two daughters as he continues to try to secure joint custody. pic.twitter.com/0D9DzKKJRM — Marc Stein (@TheSteinLine) May 12, 2026

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