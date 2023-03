Luka Doncic acerta passe "impossível" por trás da tabela na NBA e impressiona LeBron; veja vídeo

A- A+

O esloveno Luka Doncic voltou a justificar o apelido de mágico na noite desta segunda-feira (27), com um das assistências mais incríveis da história da NBA. Na vitória do seu Dallas Mavericks por 127 a 104 sobre o Indiana Pacers, o camisa 77 acertou um passe 'impossível' por trás da tabela.

Doncic recuperou bola no ataque, entre o fundo da quadra e a linha de três pontos, mas logo se viu marcado de perto por Nembhard e T.J. McConnell. Quando a jogada entrava nos seus cinco segundos finais de posse, Luka fez mágica e acertou o passe cheio de efeito, entre defensores e tabela, que chegou às mãos de Jaden Hardy, livre para acertar o arremesso de três. Veja o vídeo:

O lance rodou as redes e chamou atenção até de LeBron James, que vibrou em seu perfil no Twitter: "Cara, isso é simplesmente INSANO", escreveu o maior cestinha da história da NBA.

"Eu não sei exatamente como fiz aquilo, estava em uma situação difícil. Provavelmente foi um dos melhores passes da minha carreira" afirmou o jogador após a partida, que disse não ter visto o comentário de LeBron até o momento da entrevista coletiva:

"Não vi, estava jogando dominó. Vou dar uma olhada no ônibus."

Doncic terminou com 25 pontos marcados e 6 assistências em vitória dos Mavs que quebrou uma sequência de quatro derrotas, no 37º triunfo na temporada regular. Com sete jogos a disputar, a equipe de Luka e de Kyrie Irving está em 11º, brigando por uma das duas últimas vagas no play-in com o Oklahoma City Thunder e o Los Angeles Lakers do próprio LeBron.

