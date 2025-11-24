Seg, 24 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda24/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BASQUETE

Luka Doncic brilha e comanda vitória do Los Angeles Lakers sobre Utah Jazz na NBA

Ala-armador esloveno emplacou um double-double, garantindo 33 pontos e 11 rebotes

Reportar Erro
Luka Doncic arremessa sobre Ace Bailey, do Utah Jazz, durante uma partida no Delta CenterLuka Doncic arremessa sobre Ace Bailey, do Utah Jazz, durante uma partida no Delta Center - Foto: Alex Goodlett/Getty Images via AFP

Em mais uma grande jornada de Luka Doncic, o Los Angeles Lakers deu um importante passo para se manter firme na perseguição ao líder Oklahoma City Thunder na Conferência Oeste da NBA.

Na noite deste domingo, a franquia da Califórnia superou o Utah Jazz em Salt Lake City pelo apertado placar de 108 a 106 e figura na segunda colocação na classificação.

O ala-armador esloveno mais uma vez foi decisivo, emplacou um "double-double" com 33 pontos e 11 rebotes e suportou a pressão feita pelo time anfitrião, que até buscou uma reação no último quarto, mas falhou nos instantes finais.

Leia também

• Tyrese Maxey anota 54 pontos e Philadelphia 76ers bate Milwaukee Bucks após prorrogação na NBA

• LeBron estreia na 23ª temporada da NBA e relata mudança na relação com o filho Bronny

• LeBron James estreia na temporada com recorde e leva os Lakers à vitória sobre Utah Jazz na NBA

O encontro marcou também a primeira partida de LeBron James como visitante na temporada. Em seu segundo jogo seguido após retornar de uma lesão ciática, o astro fez 17 pontos e deu oito assistências.

O astro, que marcou a maioria dos seus pontos em contra-ataques, ainda ajudou a sua equipe com seis rebotes nos 34 minutos em que esteve em quadra.

O esforço deixou nítida a evolução do atleta de 40 anos, que perdeu o período de treinamento e os primeiros 14 confrontos da temporada por causa da contusão. O duelo marcou ainda a segunda vitória dos Lakers sobre o Utah Jazz em um intervalo de cinco dias.

Pelo lado dos donos da casa, Lauri Markkanen marcou 12 de seus 20 pontos no período derradeiro e comandou a sua equipe na tentativa de tirar a diferença no placar. No entanto, Keyonte George errou um arremesso no estouro do cronômetro e minou as chances de virar o marcador.

A derrota deixa o Utah Jazz na 11ª colocação da Conferência Oeste. Com apenas cinco vitórias e 11 derrotas, a franquia de Salt Lake City continua sofrendo na classificação com sua campanha irregular.

OKLAHOMA CITY THUNDER VENCE A NONA PARTIDA CONSECUTIVA
Em uma rodada que contou com um total de oito partidas, o Oklahoma City Thunder vingou a sua única derrota na temporada ao atropelar o Portland Trail Blazers por 122 a 95, no Paycom Center, em noite de Shai Gilgeous-Alexander, que marcou 37 pontos.

Com 17 vitórias, o Thunder lidera com folga a classificação do Oeste, enquanto os Blazers ocupam a parte intermediária da tabela (nono posto) após sete triunfos e dez resultados negativos.

Gilgeous-Alexander converteu 13 de 18 chutes e ainda foi preciso ao acertar todos os nove lances livres a que teve direito. Pelo lado dos visitantes, Jerami Grant terminou como o maior pontuador com 21 pontos assinalados.

Confira os jogos da noite deste domingo da NBA:
Philadelphia 76ers 117 x 127 Miami Heat
Atlanta Hawks 113 x 110 Charlotte Hornets
Boston Celtics 138 x 129 Orlando Magic
Cleveland Cavaliers 120 x 105 Los Angeles Clippers
Toronto Raptors 119 x 109 Brooklyn Nets
Oklahoma City Thunder 122 x 95 Portland Trail Blazers
Phoenix Suns 111 x 102 San Antonio Spurs
Utah Jazz 106 x 108 Los Angeles Lakers

Acompanhe as partidas desta segunda-feira:
Indiana Pacers x Detroit Pistons
Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers
Brooklyn Nets x New York Knicks
Miami Heat x Dallas Mavericks
Memphis Grizzlies x Denver Nuggets
Milwaukee Bucks x Portland Trail Blazers
New Orleans Pelicans x Chicago Bulls
Phoenix Suns x Houston Rockets
Golden State Warriors x Utah Jazz
Sacramento Kings x Minnesota Timberwolves

Reportar Erro

Veja também

Newsletter