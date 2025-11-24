Luka Doncic brilha e comanda vitória do Los Angeles Lakers sobre Utah Jazz na NBA
Ala-armador esloveno emplacou um double-double, garantindo 33 pontos e 11 rebotes
Em mais uma grande jornada de Luka Doncic, o Los Angeles Lakers deu um importante passo para se manter firme na perseguição ao líder Oklahoma City Thunder na Conferência Oeste da NBA.
Na noite deste domingo, a franquia da Califórnia superou o Utah Jazz em Salt Lake City pelo apertado placar de 108 a 106 e figura na segunda colocação na classificação.
O ala-armador esloveno mais uma vez foi decisivo, emplacou um "double-double" com 33 pontos e 11 rebotes e suportou a pressão feita pelo time anfitrião, que até buscou uma reação no último quarto, mas falhou nos instantes finais.
O encontro marcou também a primeira partida de LeBron James como visitante na temporada. Em seu segundo jogo seguido após retornar de uma lesão ciática, o astro fez 17 pontos e deu oito assistências.
O astro, que marcou a maioria dos seus pontos em contra-ataques, ainda ajudou a sua equipe com seis rebotes nos 34 minutos em que esteve em quadra.
O esforço deixou nítida a evolução do atleta de 40 anos, que perdeu o período de treinamento e os primeiros 14 confrontos da temporada por causa da contusão. O duelo marcou ainda a segunda vitória dos Lakers sobre o Utah Jazz em um intervalo de cinco dias.
Pelo lado dos donos da casa, Lauri Markkanen marcou 12 de seus 20 pontos no período derradeiro e comandou a sua equipe na tentativa de tirar a diferença no placar. No entanto, Keyonte George errou um arremesso no estouro do cronômetro e minou as chances de virar o marcador.
A derrota deixa o Utah Jazz na 11ª colocação da Conferência Oeste. Com apenas cinco vitórias e 11 derrotas, a franquia de Salt Lake City continua sofrendo na classificação com sua campanha irregular.
OKLAHOMA CITY THUNDER VENCE A NONA PARTIDA CONSECUTIVA
Em uma rodada que contou com um total de oito partidas, o Oklahoma City Thunder vingou a sua única derrota na temporada ao atropelar o Portland Trail Blazers por 122 a 95, no Paycom Center, em noite de Shai Gilgeous-Alexander, que marcou 37 pontos.
Com 17 vitórias, o Thunder lidera com folga a classificação do Oeste, enquanto os Blazers ocupam a parte intermediária da tabela (nono posto) após sete triunfos e dez resultados negativos.
Gilgeous-Alexander converteu 13 de 18 chutes e ainda foi preciso ao acertar todos os nove lances livres a que teve direito. Pelo lado dos visitantes, Jerami Grant terminou como o maior pontuador com 21 pontos assinalados.
Confira os jogos da noite deste domingo da NBA:
Philadelphia 76ers 117 x 127 Miami Heat
Atlanta Hawks 113 x 110 Charlotte Hornets
Boston Celtics 138 x 129 Orlando Magic
Cleveland Cavaliers 120 x 105 Los Angeles Clippers
Toronto Raptors 119 x 109 Brooklyn Nets
Oklahoma City Thunder 122 x 95 Portland Trail Blazers
Phoenix Suns 111 x 102 San Antonio Spurs
Utah Jazz 106 x 108 Los Angeles Lakers
Acompanhe as partidas desta segunda-feira:
Indiana Pacers x Detroit Pistons
Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers
Brooklyn Nets x New York Knicks
Miami Heat x Dallas Mavericks
Memphis Grizzlies x Denver Nuggets
Milwaukee Bucks x Portland Trail Blazers
New Orleans Pelicans x Chicago Bulls
Phoenix Suns x Houston Rockets
Golden State Warriors x Utah Jazz
Sacramento Kings x Minnesota Timberwolves