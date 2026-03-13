A- A+

NBA Luka Doncic chega a jogo da NBA em que fez 50 pontos usando nova camisa da seleção brasileira Esloveno usa nova camisa II do Brasil

O astro Luka Doncic chamou atenção antes mesmo de entrar em quadra na noite de quinta-feira, na NBA. O armador do Los Angeles Lakers chegou ao ginásio para o jogo contra o Chicago Bulls vestindo a nova camisa reserva da Seleção Brasileira.

A aparição do esloveno com o uniforme amarelo e azul repercutiu entre torcedores e nas redes sociais. Dentro de quadra, Doncic também foi o grande destaque da partida e liderou os Lakers na vitória por 142 a 130 sobre os Bulls.

Veja:

Doncic teve uma atuação histórica ao marcar 51 pontos, além de registrar 10 rebotes e nove assistências. Foi a primeira vez que o camisa 77 alcançou a marca de 50 pontos desde que passou a defender o Los Angeles Lakers, após a troca que o tirou do Dallas Mavericks em fevereiro de 2025.

O esloveno converteu 17 de 31 arremessos de quadra e acertou nove bolas de três pontos. Em 37 minutos em quadra, ainda contribuiu com três roubos de bola e um toco.

A partida também teve momentos de tensão, especialmente em um embate direto entre Doncic e o novato Matas Buzelis. Após acertar uma bola de três sobre o adversário, o armador dos Lakers respondeu às provocações do jogador do Chicago Bulls.

