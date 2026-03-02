A- A+

Basquete Luka Doncic e LeBron James brilham e comandam vitória dos Lakers sobre os Kings na NBA Los Angeles Lakers contou com o brilho de seus dois principais jogadores para triunfar sobre o Sacramento Kings neste domingo (1)

O Los Angeles Lakers contou com o brilho de seus dois principais jogadores na rodada deste domingo para fechar a série de dois jogos no fim de semana com um resultado positivo. Luka Doncic e LeBron James conduziram a franquia da Califórnia na Crypto.com.Arena na vitória de 128 a 104 sobre o Sacramento Kings em compromisso válido pela NBA.

O armador esloveno marcou 28 pontos, deu nove assistências e terminou a partida como o cestinha do confronto, enquanto o veterano astro de 41 anos adicionou 24 para definir o placar em favor de sua equipe.

Coadjuvante de luxo, Austin Reaves marcou 12 pontos para os Lakers, que também venceram o Golden State no sábado, encerrando uma sequência de três derrotas.

Após uma semana de atuações abaixo do esperado depois do All-Star Game, o Los Angeles reencontrou sua melhor forma de atuar neste fim de semana, derrotando seus dois rivais do norte da Califórnia por uma diferença combinada de 52 pontos.

Doncic participou apenas dos três primeiros quartos e converteu quatro cestas de três pontos. Já James emplacou duas enterradas espetaculares em uma vitória onde os Lakers lideraram as ações do início ao fim do embate.

Dono da pior campanha na NBA, perdeu 18 dos últimos 20 jogos, o Sacramento Kings amargou a quarta derrota consecutiva na arena do rival. Com 26 pontos, Nique Clifford foi o maior pontuador de sua equipe na partida.

Em uma rodada que contou com um total de 11 duelos, o New York Knicks encerrou a invencibilidade de 11 jogos do San Antonio Spurs ao superar o adversário pelo placar de 114 a 89 em partida realizada no Madison Square Garden.

Mikal Bridges (25) e Jalen Brunson (24), foram os destaques dos anfitriões. Já pelo lado do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama assinalou 25 pontos (além de 13 rebotes) mas não conseguiu evitar o revés fora de casa.

Confira os resultados dos jogos deste domingo da NBA:

New York Knicks 114 x 89 San Antonio Spurs

Brooklyn Nets 102 x 106 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 120 x 97 Milwaukee Bucks

Denver Nuggets 108 x 117 Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers 106 x 125 Memphis Grizzlies

Atlanta Hawks 135 x 101 Portland Trail Blazers

Orlando Magic 92 x 106 Detroit Pistons

Boston Celtics 114 x 98 Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks 87 x 100 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers 137 x 117 New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers 128 x 104 Sacramento Kings

Acompanhe as partidas desta segunda da NBA

Washington Wizards x Houston Rockets

Milwaukee Bucks x Boston Celtics

Utah Jazz x Denver Nuggets

Golden State Warriors x Los Angeles Clippers

Veja também