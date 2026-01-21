Luka Doncic faz 38 pontos e Los Angeles Lakers arranca virada sobre o Denver Nuggets na NBA
Jogador esloveno garantiu um "triple-double" e fez o time alavancar durante o segundo tempo
Embalado por um segundo tempo eletrizante e uma atuação inspirada de Luka Doncic, o Los Angeles Lakers buscou uma empolgante virada diante do Denver Nuggets, na noite dessa terça-feira (20), na Ball Arena, e derrotou os anfitriões pelo placar de 115 a 107.
Destaque do jogo, Luka Doncic registrou um "triple-double" e fez o time decolar no segundo tempo. Autor de 38 pontos, dez assistências e 13 rebotes, ele recolocou os Lakers na partida e ajudou a reverter uma desvantagem que estava na casa dos 16 pontos no final do terceiro quarto.
LeBron James, que não foi votado como titular para o All Star pela primeira vez desde sua temporada de estreia, também brilhou na pontuação (19).
O contraste ficou por conta da atuação de Jamal Murray. Ele marcou 26 pontos no primeiro tempo, mas na etapa complementar caiu de rendimento e acertou apenas um dos cinco arremessos que arriscou.
Leia também
• Golden State Warriors supera perda de Jimmy Butler III e "atropela" Miami Heat na NBA
• NBA anuncia titulares de Leste e Oeste para All-Star com ausência de LeBron após 21 temporadas
• Durant entra no top-6 dos maiores pontuadores da NBA em vitória dos Rockets
Com uma incrível intensidade ofensiva no final, a equipe da Califórnia emplacou 13 pontos em sequência, reduziu a desvantagem e assumiu a liderança do marcador no final para garantir a vitória.
Quem também brilhou na rodada foi Keyonte George. Ele atingiu a sua melhor marca na carreira ao assinalar 43 pontos e comandar o Utah Jazz na vitória sobre o Minnesota Timberwolves por 127 a 122, em duelo realizado no Delta Center.
Confira os resultados das partidas da noite dessa terça-feira (20)
Philadelphia 76ers 116 x 110 Phoenix Suns
Chicago Bulls 138 x 110 Los Angeles Clippers
Houston Rockets 111 x 106 San Antonio Spurs
Utah Jazz 127 x 122 Minnesota Timberwolves
Denver Nuggets 107 x 115 Los Angeles Lakers
Golden State Warriors 127 x 145 Toronto Raptors
Sacramento Kings 117 x 130 Miami Heat
Acompanhe os jogos desta quarta-feira (21) pela NBA
Charlotte Hornets x Cleveland Cavaliers
Boston Celtics x Indiana Pacers
New York Knicks x Brooklyn Nets
Memphis Grizzlies x Atlanta Hawks
New Orleans Pelicans x Detroit Pistons
Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder
Sacramento Kings x Toronto Raptors