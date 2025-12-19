Luka Doncic faz 45 pontos, ganha elogios de LeBron e lidera vitória dos Lakers sobre Utah Jazz
Além do triunfo dos Lakers, a rodada apresentou mais 11 compromissos
Com um desempenho que rendeu 45 pontos, 14 assistências e 11 rebotes, Luka Doncic não só comandou o Los Angeles Lakers na noite desta quinta-feira (18), na vitória de 143 a 135 sobre o Utah Jazz, como ainda ganhou elogios do companheiro LeBron James após a partida, disputada no Delta Center, pela temporada regular da NBA.
"Esse é o Luka e essa é a sua magia. Não é nenhuma surpresa Ele é simplesmente bom demais. É inacreditável o que ele faz em quadra", disse um entusiasmado LeBron ao comentar a atuação do ala-armador.
E, de fato, a noite foi realmente especial para o esloveno. Este foi o seu primeiro "triple-double" com pelo menos 40 pontos como jogador do Lakers desde que chegou ao time de Los Angeles na temporada passada.
Em meio a marcas importantes, Doncic exaltou de forma especial o fato de ter sofrido uma única perda de posse de bola ao conferir as estatísticas do confronto.
"Esse foi o melhor resultado", afirmou o jogador que manteve o alto grau de exigência quanto à sua atuação na casa do adversário. "Sinceramente, eu acho que poderia ter feito mais (na partida)", completou.
Em uma noite onde o esloveno foi o centro das atenções, LeBron James também deu uma importante contribuição na composição do placar ao fazer 28 pontos e dar 10 assistências no duelo realizado em Salt Lake City.
Pelo lado do Utah Jazz, que contou com um aproveitamento de 65% nos arremessos, Keyonte George foi o maior pontuador de sua equipe (34). No jogo, a equipe reduziu uma distância de 12 para quatro pontos no quarto final, mas uma assistência de Doncic para Jaxson Hayes esfriou a reação da equipe.
Tirando o triunfo dos Lakers, a rodada apresentou mais 11 compromissos. Em um duelo emocionante no Gainbridge Fieldhouse, em Indianapolis, o New York Knicks superou o Indiana Pacers graças a uma bola de três pontos arremessada por Jalen Brunson, estabelecendo o placar de 114 a 113.
Já o Dallas Mavericks precisou do tempo extra para confirmar a vitória sobre o Detroit Pistons por 116 a 114, no American Airlines Center. Cooper Flagg marcou 23 pontos, pegou dez rebotes e teve o apoio de Anthony Davis com seus chutes certeiros (15) para superar o rival na prorrogação.
Confira as partidas da noite desta quinta-feira
Charlotte Hornets 133 x 126 Atlanta Hawks
Indiana Pacers 113 x 114 New York Knicks
Brooklyn Nets 95 x 106 Miami Heat
Oklahoma City Thunder 122 x 101 Los Angeles Clippers
San Antonio Spurs 119 x 94 Washington Wizards
Milwaukee Bucks 105 x 111 Toronto Raptors
New Orleans Pelicans 133 x 128 Houston Rockets
Dallas Mavericks 116 x 114 Detroit Pistons
Denver Nuggets 126 x 115 Orlando Magic
Phoenix Suns 99 x 98 Golden State Warriors
Utah Jazz 135 x 143 Los Angeles Lakers
Portland Trail Blazers 134 x 133 Sacramento Kings
Acompanhe os jogos desta sexta-feira
Boston Celtics x Miami Heat
New York Knicks x Philadelphia 76ers
Atlanta Hawks x San Antonio Spurs
Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls
Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder