Basquete Luka Doncic faz cestas impressionantes em treino da Eslovênia e viraliza; veja vídeo Astro da NBA de 24 anos é o cestinha do Mundial de Basquete com 90 pontos em três jogos

O esloveno Luka Doncic viralizou com uma cesta impressionante durante o treino de sua seleção na preparação para a segunda fase do Mundial de Basquete. O armador acertou um ponto "impossível" antes do jogo de sexta-feira contra a Austrália, no Okinawa Arena, no Japão.

Em um vídeo publicado pelo perfil oficial da Federação de Basquete da Eslovênia, Doncic aparece de costas para a tabela e perto da linha lateral da quadra. No entanto, o armador faz o arremesso mesmo assim tabelando na parede e acerta a cesta. Seus companheiros de seleção se impressionaram com o lançamento. Veja vídeo:

Aos 24 anos, o astro da NBA joga o seu primeiro Mundial de Basquete. No currículo, ele já disputou duas EuroBasket — foi campeão em 2017 — e uma Olimpíada, onde fez história em Tóquio 2020 ao conseguir a segunda maior marca de pontos de um jogador na história do basquete na competição — 48 na vitória da Eslovênia sobre a Argentina.

Luka Doncic é o cestinha do Mundial de Basquete até aqui. O jogador fez 90 pontos em três partidas da Eslovênia — uma média de 30 pontos por jogo — e ajudou seu time a vencer os três confrontos, contra Venezuela, Geórgia e Cabo Verde.

A Eslovênia agora está no grupo K da competição, junto de Alemanha, Austrália e Geórgia. Os dois primeiros se classificam para as quartas de final e vão enfrentar quem passar do grupo L, que tem Brasil, Espanha, Canadá e Letônia.

