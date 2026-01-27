Ter, 27 de Janeiro

Basquete

Luka Doncic flerta com "triple-double", faz 46 pontos e lidera Lakers contra o Chicago Bulls

Los Angeles Lakers conseguiu uma importante vitória sobre o Bulls em jogo válido pela temporada regular da NBA

Luka Doncic marcou 46 pontos na importante vitória dos Los Angeles LakersLuka Doncic marcou 46 pontos na importante vitória dos Los Angeles Lakers - Foto: Jeff Haynes/Getty Images via AFP

Em noite inspirada de Luka Doncic, e com direito a 46 pontos do astro esloveno, o Los Angeles Lakers conseguiu uma importante vitória nesta segunda-feira sobre o Chicago Bulls no United Center e superou os anfitriões por 129 a 118 em jogo válido pela temporada regular da NBA.

Maior pontuador da rodada, ele ainda flertou com um "triple-double" ao fazer 11 assistências e pegar ainda sete rebotes. LeBron James também se destacou e foi peça fundamental no primeiro tempo, quando fez 20 de seus 24 pontos na partida.

O resultado teve um sabor de revanche já que a franquia da Califórnia foi "varrida" pelo Chicago em sua série de dois jogos na temporada passada, incluindo uma derrota dramática por 119 a 117 no United Center com uma cesta do meio da quadra no último segundo de Josh Giddey.

O Los Angeles chegou a liderar por 20 pontos, mas o Chicago reduziu a diferença para 81 a 80 com dois lances livres convertidos por Nikola Vucevic no fim do terceiro quarto.

A resposta, no entanto, veio rápido. Marcus Smart deu seu recado com uma jogada de três pontos para os Lakers. Doncic então converteu dois lances livres, e Hachimura acertou um arremesso de longa distância, deixando o placar em 89 a 80.

Dono do confronto, Luka Doncic marcou 20 pontos no terceiro quarto (acertando 6 de 9 arremessos de quadra) ditou o ritmo dos Lakers até o apito final e garantiu o resultado positivo fora de casa na NBA.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira da NBA:
Atlanta Hawks 132 x 116 Indiana Pacers
Charlotte Hornets 130 x 93 Philadelphia 76ers
Cleveland Cavaliers 114 x 98 Orlando Magic
Boston Celtics 102 x 94 Portland Trail Blazers
Chicago Bulls 118 x 129 Los Angeles Lakers
Houston Rockets 109 x 99 Memphis Grizzlies
Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors

Acompanhe jogos desta terça-feira:
Washington Wizards x Portland Trail Blazers
New York Knicks x Sacramento Kings
Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks
Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans
Denver Nuggets x Detroit Pistons
Phoenix Suns x Brooklyn Nets
Utah Jazz x Los Angeles Clippers
 

