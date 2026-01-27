A- A+

Basquete Luka Doncic flerta com "triple-double", faz 46 pontos e lidera Lakers contra o Chicago Bulls Los Angeles Lakers conseguiu uma importante vitória sobre o Bulls em jogo válido pela temporada regular da NBA

Em noite inspirada de Luka Doncic, e com direito a 46 pontos do astro esloveno, o Los Angeles Lakers conseguiu uma importante vitória nesta segunda-feira sobre o Chicago Bulls no United Center e superou os anfitriões por 129 a 118 em jogo válido pela temporada regular da NBA.

Maior pontuador da rodada, ele ainda flertou com um "triple-double" ao fazer 11 assistências e pegar ainda sete rebotes. LeBron James também se destacou e foi peça fundamental no primeiro tempo, quando fez 20 de seus 24 pontos na partida.

O resultado teve um sabor de revanche já que a franquia da Califórnia foi "varrida" pelo Chicago em sua série de dois jogos na temporada passada, incluindo uma derrota dramática por 119 a 117 no United Center com uma cesta do meio da quadra no último segundo de Josh Giddey.

O Los Angeles chegou a liderar por 20 pontos, mas o Chicago reduziu a diferença para 81 a 80 com dois lances livres convertidos por Nikola Vucevic no fim do terceiro quarto.

A resposta, no entanto, veio rápido. Marcus Smart deu seu recado com uma jogada de três pontos para os Lakers. Doncic então converteu dois lances livres, e Hachimura acertou um arremesso de longa distância, deixando o placar em 89 a 80.

Dono do confronto, Luka Doncic marcou 20 pontos no terceiro quarto (acertando 6 de 9 arremessos de quadra) ditou o ritmo dos Lakers até o apito final e garantiu o resultado positivo fora de casa na NBA.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira da NBA:

Atlanta Hawks 132 x 116 Indiana Pacers

Charlotte Hornets 130 x 93 Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers 114 x 98 Orlando Magic

Boston Celtics 102 x 94 Portland Trail Blazers

Chicago Bulls 118 x 129 Los Angeles Lakers

Houston Rockets 109 x 99 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors

Acompanhe jogos desta terça-feira:

Washington Wizards x Portland Trail Blazers

New York Knicks x Sacramento Kings

Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans

Denver Nuggets x Detroit Pistons

Phoenix Suns x Brooklyn Nets

Utah Jazz x Los Angeles Clippers



