BASQUETE Luka Doncic brilha e comanda vitória do Dallas Mavericks sobre Orlando Magic na NBA Com um duplo-duplo, Trae Young foi outro destaque na partida do Atlanta com os Pelicans

Em uma jornada de grande atuação do armador Luka Doncic, o Dallas Mavericks obteve uma importante vitória na noite deste domingo ao derrotar o Orlando Magic por 108 a 85. Cestinha da partida, o esloveno anotou 32 pontos, mas não se limitou aos arremessos certeiros. Eficiente no garrafão, ele conseguiu nove rebotes e ainda deixou o confronto com sete assistências.

Os atuais campeões da Conferência Oeste imprimiram um ritmo forte desde o início do duelo e ditaram o ritmo do placar. Com um basquete consistente e uma marcação ajustada, a franquia de Dallas chegou a abrir uma vantagem de 33 pontos no marcador.

Daniel Gafford, com 18 pontos e oito rebotes, e Kyrie Irving, 17 chutes no alvo e duas assistências, foram os coadjuvantes de luxo de Doncic no triunfo que marcou a reabilitação do Dallas após revés para o Houston Rockets.

Do outro lado, o Orlando Magic sentiu mais uma vez o desfalque de Paolo Banchero, machucado. Para piorar, Wendel Carter Jr atuou apenas nove minutos e deixou a quadra com uma nova lesão.

Diante dos desfalques, Franz Wagner (13) e Jet Howard (12), foram os maiores pontuadores dos Magics. Na classificação, a franquia de Orlando ocupa a sexta colocação na Conferência Leste enquanto o Dallas é dono do quarto posto no lado Oeste.

Em noite de rodada curta, com apenas três partidas, o Detroit Pistons visitou o Brooklyn Nets e bateu os anfitriões por 106 a 92. O fato inusitado, porém, aconteceu antes do confronto e fora da arena. Os atletas do time do Michigan foram de metrô para o jogo.

A opção pelo transporte público foi justificada pela realização da maratona de Nova York. Nas redes sociais, o clube explicou que, por conta do evento, várias ruas próximas ao ginásio foram interditadas.

Em quadra, Cade Cunningham, do Detroit, foi quem mais pontuou (19). O cestinha, porém, foi Cameron Johnson, do Brooklyn Nets, com 26 pontos. A derrota deixa a equipe de Nova York em oitavo lugar na Conferência Leste. Já o Detroit tenta se recuperar de um mau início e surge em 13º.

Em outro jogo da rodada, o Atlanta Hawks superou o New Orleans Pelicans por 126 a 111. O resultado quebrou uma sequência de quatro derrotas e dá um respiro ao time para buscar uma recuperação neste início de temporada.

Jalen Johnson foi o destaque do time vencedor: cravou 29 pontos, pegou nove rebotes e deu oito assistências. Trae Young foi outro destaque da partida com um "double-double" (23 pontos e 12 assistências).

Apesar da derrota, os Pelicans tiveram o cestinha do jogo. Brandon Ingram se esforçou, fez 32 pontos, mas sua atuação não foi suficiente para impedir a derrota da equipe diante da sua torcida.

Na classificação, o Atlanta Hawks aparece no sétimo posto da Conferência Leste enquanto a franquia de New Orleans é a 12ª colocada no Oeste.

Confira os resultados da noite de domingo (3):

Brooklyn Nets 92 x 106 Detroit Pistons

New Orleans Pelicans 111 x 126 Atlanta Hawks

Dallas Mavericks 108 x 85 Orlando Magic

Acompanhe os jogos desta segunda (4):

Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks

Washington Wizards x Golden State Warriors

Detroit Pistons x Los Angeles Lakers

Atlanta Hawks x Boston Celtics

Brooklyn Nets x Memphis Grizzlies

Miami Heat x Sacramento Kings

Chicago Bulls x Utah Jazz

Houston Rockets x New York Knicks

Minnesota Timberwolves x Charlotte Hornets

Oklahoma City Thunder x Orlando Magic

New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks x Indiana Pacers

Denver Nuggets x Toronto Raptors

Phoenix Suns x Philadelphia 76ers

Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs

